إطلالة جديدة وغريبة للأمير مقرن بن عبد العزيز.. ماذا يفعل برفقة الصقور في لندن؟

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وطن- نشر المصور الفوتوغرافي السعودي الشهير، أحمد السحلي، صورة جديدة لولي العهد السعودي الأسبق الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود.

ووفقا للصورة المنشورة، فقد ظهر الامير مقرن بن عبدالعزيز وهو يحتضن حفيده الأمير خالد بن سعود بن عبدالرحمن بن ناصر.

ويبدو أن الصورة تم التقاطها على متن يخت وسط البحر، حيث ظهر الامير مقرن لاول مرة في إطلالة مختلفة عما تعود الجميع رؤيته بها.

وظهر الأمير مقرن بلباس كاجوال، حيث ارتدى قميص كاروهات باللون الأزرق، ونظارة شمس، دون غترة وعقال.

كما نشر السحلي صورا للأمير مقرن بن عبدالعزيز أثناء تواجده في مزرعة للصقور على ما يبدو في العاصمة البريطانية لندن.

وظهر الامير مقرن بزي كاجوال أيضا، ممسكا بأحد الصقور ومستمعا لشرح أحدهم عن خصائصه ومميزاته.

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ويعتبر ظهور الأمير مقرن بن عبدالعزيز هذا هو آخر ظهور له بعد ظهوره المفاجىء في استضافة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في شهر مارس/آذار الماضي، بعد أن قضى وقتا طويلا قيد الإقامة الجبرية بأمر من ولي العهد الحالي محمد بن سلمان.

يشار إلى أن الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود هو الابن الخامس والثلاثون من أبناء الملك عبد العزيز (المؤسس) من الذكور، وأصغر أبنائه الأحياء، وليس له إخوة أشقاء، كما انه أول “ولي لولي العهد” في تاريخ حكم آل سعود.

وفي 23 يناير/كانون الثاني 2015، أصبح ولياً للعهد بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز وتولّي الأمير سلمان بن عبد العزيز شؤون الحكم في البلاد، لكن الأخير قرر في إبريل من نفس السنة إعفاءَه من منصب ولي العهد، تاركاً المنصب لـ الأمير “محمد بن نايف”، الذي أعفاه الملك سلمان هو الآخر ليُعيِّن ابنَه الأمير “محمد بن سلمان” خلفاً له، في 21 يونيو 2017.