وفاء يفتقده كثير من البشر.. ما فعله كلب ما صاحبه أثناء مرضه لا يُصدق!

وطن- يعد الوفاء صفة معهودة في الحيوانات الأليفة خاصة الكلاب، التي تظل متعلقة بأصحابها والقصص التي تتحدث عن «وفاء الكلاب» كثيرة جداً، وتكاد لا تعد ولا تحصى في الشرق والغرب، خاصة تلك التي يكون أبطالها إنساناً وصديقه الكلب.

وفي هذا السياق تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقطع الفيديو يظهر مريضاً على سرير المرض، وقد ارتدى كمامة، وبدا الكلب وهو يظهر تعلقاً غريباً بصاحبه وحفاوة به مما أثار تفاعلاً وجدلاً واسعاً.

وفي مشهد تال يبدو الكلب وهو يقبل صاحبه المريض، ويرى المريض بعدها على كرسي متحرك رفقة ممرضين والكلب لا يفارقه أيضا.

وظهر وهو يمشي خلفهم عبر ممر داخل المشفى ويلاحظ أن الكلب ظل يرافق صاحبه حتى أثناء نومه ليلاً.

وفي نهاية المقطع الذي لاقى تفاعلا واسعا يشاهد المريض سليماً معافى، وهو يجر كلبه ويخرج من المشفى.

This guy was in the hospital, but his pup 🐶 was always by his side ❤️ pic.twitter.com/4ORTN2Nz8X

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) August 13, 2023