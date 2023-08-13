وفاء يفتقده كثير من البشر.. ما فعله كلب ما صاحبه أثناء مرضه لا يُصدق!

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وطن- يعد الوفاء صفة معهودة في الحيوانات الأليفة خاصة الكلاب، التي تظل متعلقة بأصحابها والقصص التي تتحدث عن «وفاء الكلاب» كثيرة جداً، وتكاد لا تعد ولا تحصى في الشرق والغرب، خاصة تلك التي يكون أبطالها إنساناً وصديقه الكلب.

وفي هذا السياق تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقطع الفيديو يظهر مريضاً على سرير المرض، وقد ارتدى كمامة، وبدا الكلب وهو يظهر تعلقاً غريباً بصاحبه وحفاوة به مما أثار تفاعلاً وجدلاً واسعاً.

كلب يرافق صاحبه في المستشفى

وفي مشهد تال يبدو الكلب وهو يقبل صاحبه المريض، ويرى المريض بعدها على كرسي متحرك رفقة ممرضين والكلب لا يفارقه أيضا.

وظهر وهو يمشي خلفهم عبر ممر داخل المشفى ويلاحظ أن الكلب ظل يرافق صاحبه حتى أثناء نومه ليلاً.

وفي نهاية المقطع الذي لاقى تفاعلا واسعا يشاهد المريض سليماً معافى، وهو يجر كلبه ويخرج من المشفى.

This guy was in the hospital, but his pup 🐶 was always by his side ❤️ pic.twitter.com/4ORTN2Nz8X — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) August 13, 2023

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صفة الوفاء لدى الكلاب

وكانت دراسة أجراها باحثون من اليابان كشفت أسراراً كثيرة حول علاقة الكلاب بالإنسان، وأشارت إلى الأسباب التي تعزز صفة الوفاء علمياً.

وأوضحت هذه الدراسة أن نسبة هرمون “الأوكسيتوسين“، تزيد في أدمغة الكلاب عندما تنظر إلى الإنسان، ويترك هذا الهرمون تأثيراً ينعكس على الكلب، حيث يتركه في حالة من الهدوء والاطمئنان، وهذا الهرمون بالتحديد معروف بزيادته لشعور الثقة والانتماء بداخلها.

قد تكون الكلاب وفية أكثر من بعض البشر

وتباينت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي على موقع “إكس” تويتر سابقاً، بخصو ص مقطع الفيديو المؤثر.

وفي هذا السياق علق “وليد بن سهيل الفوزان”: “حدثني عن الوفاء يقولون الكلب نجس ولكن قيمة الوفاء فيه منبع أصيل و طاهر من وفاءات المخلوقات إنه الكلب الذي يظن من صاحبه الوفاء!”

وأضاف: “عندما غابت قيمة البر والرحمة والوفاء في الغرب الصناعي اتخذوا من الكلب آية من آيات الوفاء.. إنه أبكاهم كثيراً خانهم الأهل والأحباب إلا هو”.

حدثني عن الوفاء يقولون الكلب نجس ولكن قيمةالوفاء فيه منبع أصيل و طاهرمن وفاءات المخلوقات إنه الكلب الذي يظن من صاحبه الوفاء!

عندما غابت قيمة البروالرحمة والوفاء في الغرب الصناعي اتخذوا من الكلب آية من آيات

الوفاء إنه أبكاهم كثيراً خانهم الأهل والأحباب إلا هو — وليد بن سهيل الفوزان (@Ebn_Suhail) August 13, 2023

وقال آخر بنبرة تهكم: “وكلاب حولك لو قلت له يا كلب زعل المفروض يزعل الكلب الحقيقي.”

وقالت ناشطة في تعليقها على المقطع: “إذا خانك من تحب فاشتري له كلباً يُعلمه معنى الوفاء.”، ووصف آخر الكلب بأنه “أوفى مخلوق على وجه الأرض.”