هل تتعمد أسرة مبارك إحراج السيسي؟.. ظهور مفاجئ لعلاء مبارك يشغل المصريين

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وطن- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطعا مصورا لاقى تفاعلا كبيرا، حيث وثق أحدث ظهور لعلاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، وهو الظهور الذي فجر موجة جدل واسعة بالتزامن مع قرب موعد انتخابات الرئاسة المصرية.

علاء مبارك ظهر داخل مطعم “أبو طارق” الشهير لأكلة الكشري الشعبية في مصر، وكان يتناول الكشري رفقة أحد أصدقائه.

وهو الظهور الذي أثار كهنات جديدة بشأن الطموح السياسي لأسرة مبارك بعد أكثر من عقد على انتهاء سلطة مبارك الأب.

علاء مبارك داخل مطعم كشري أبو طارق

وظهر أحد العاملين في المطعم وهو يقدم الكشري لعلاء مبارك، ويكيل له الثناء والمدح.

حيث أشاد العامل به وبوالده مبارك الذي حكم مصر لنحو 30 عاما، قبل انتهاء فترة حكمه إثر ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت به.

هنا سأتوقف قليلا

هنا سأتوقف قليلا

علاء مبارك مدير حملة جمال مبارك يتجول بين الناس للترويج لاخيه فاكرين اكذوبة ان علاء ضد ترشح اخوه جمال للرئاسة

انتو عارفين الموظف اللي بيمجد في مبارك ده لو خسر شغله بكره هيسب ويلعن فيهم كلهم

السيسي للاسف جعل الناس تتحسر على ايام مبارك وده يدل على… pic.twitter.com/HTK0BMzQld — 🅰🅼🆁 عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) August 13, 2023

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ومن جانبه غرد علاء مبارك عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس” ـ تويتر سابقا ـ مشيدا بكشري أبوطارق والخدمة هناك.

وكتب بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه: “بالأمس مع بعض الأصدقاء أكلنا أحلى كشري عند كشري أبو طارق وسط البلد.”

وتابع:”الكشري جميل والخدمة ممتازة وناس في منتهى الذوق شكرا لأصحاب المطعم ولكل العاملين على حسن الاستقبال.”

بالأمس مع بعض الأصدقاء اكلنا أحلى كشري عند كشري أبوطارق وسط البلد ، الكشري جميل والخدمة ممتازة وناس في منتهى الذوق شكراً لأصحاب المطعم ولكل العاملين على حسن الاستقبال 🙏 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 12, 2023

هل يروج لأخيه جمال مبارك؟

وتعليقا على المقطع الذي لاقى تفاعلا كبيرا بين المصريين، كتب السياسي المصري عمرو عبد الهادي:”علاء مبارك مدير حملة جمال مبارك يتجول بين الناس للترويج لاخيه.. فاكرين اكذوبة ان علاء ضد ترشح اخوه جمال للرئاسة.”

وتابع:”انتو عارفين الموظف اللي بيمجد في مبارك ده لو خسر شغله بكره هيسب ويلعن فيهم كلهم.. السيسي للاسف جعل الناس تتحسر على ايام مبارك وده يدل على كره الناس ليه.”

كما ألمح العديد من النشطاء عبر تعليقات حملت طابع السخرية، إلى ما وصفوه بتعمد أسرة مبارك إحراج الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بمثل هذا الظهور.

حيث قارن الكثيرون أيام السيسي الحالية وانهيار الدولة اقتصاديا، بأيام مبارك التي كانت مصر تشهد فيها استقرارا نوعا ما.

علاء مبارك يتساءل بشأن هوية رئيس مصر القادم

وكان علاء مبارك قد تساءل في منشور على موقع “إكس” ـ تويتر سابقا ـ مؤخرا عن هوية الرئيس القادم لمصر في حوار مع رجل الأعمال المصري البريطاني، أشرف السعد، الذي كان قد توقع من قبل أن يتدخل الجيش لمنع شقيقه، جمال، من الوصول للسلطة، في خضم الحديث عن خليفة حسني مبارك قبل أحداث يناير 2011.

ووقتها أعاد حوار بين علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ورجل الأعمال المصري البريطاني، أشرف السعد، على تويتر الحديث عن ملف انتخابات الرئاسة والحكم في مصر.

وفي مايو من العام الماضي، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتكهنات عقب ظهور جمال مبارك في فيديو مسجل تحدث خلاله عن رفع العقوبات الأوروبية على أسرته، مما أثار التساؤلات عن مغزى الخطاب، وتوقيته، وإمكانية عودة الأسرة للسياسة.