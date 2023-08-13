هجوم بشار الأسد على أردوغان.. هل أصبحت المصالحة التركية السورية في “خبر كان”؟

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وطن- كان الاجتماع الذي تم بوساطة روسية بين وزيري خارجية سوريا وتركيا في موسكو في 10 مايو الماضي بمثابة لحظة فاصلة بالنسبة للكثيرين في المنطقة، حيث بشر بانحراف حاد عن الأعمال العدائية المريرة على مدى العقد الماضي.

هكذا استهل موقع “المونيتور” تقريرا له، قال فيه إنه بطبيعة الحال، كان يُفترض أن المسار بين أنقرة ودمشق سيكون بالتوازي مع جهود التطبيع السريع بين سوريا والمملكة العربية السعودية وعدد الصفقات والاتفاقيات التي تحتل مركز الصدارة في الشرق الأوسط حاليا.

ومع ذلك، فشلت المصالحة التي طال انتظارها في أن تتحقق. وبدلاً من ذلك، يبدو الأمر بعيدًا كما كان دائمًا ، حيث قدمت مقابلة الرئيس السوري بشار الأسد مع سكاي نيوز عربية هذا الأسبوع أكبر مؤشر على أن البلدين لا يزالان على بعد أميال عديدة.

الأسد يفتح النار على تركيا

وقال الأسد خلال تلك المقابلة: “الإرهاب في سوريا مصنوع في تركيا” ، في إشارة إلى دعم أنقرة للمعارضة المسلحة السورية، كما بدد الأسد فكرة أنه سيكون هناك حل سريع للعلاقات أو اجتماع طال انتظاره مع الرئيس رجب طيب أردوغان في المناخ الحالي.

يُشار إلى أنه في يوليو الماضي، قال أردوغان إنه منفتح على لقاء الأسد لكن لا يغير سياسته، وأشار إلى أن الباب مفتوح للأسد لكن نهجهم مهم، ولفت إلى أن الأسد يريد خروج تركيا من شمال سوريا، وهو أمر غير وارد.

وأضاف: “لقاء مع الأسد يمكن أن يحدث. لا استياء في السياسة. عاجلاً أم آجلاً ، يمكننا أن نتخذ خطوات في هذا المسار”.

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كان الأسد واضحًا في أنه لن يتم عقد أي لقاء في ظل الظروف الحالية، ومن غير المرجح أن يتم ذلك بدون اتفاق شامل. وقال: “لا شروط مسبقة تعني الاجتماع بدون جدول أعمال. عدم وجود جدول أعمال يعني عدم الاستعداد.. لا استعداد يعني عدم وجود نتائج ، فلماذا نلتقي أنا وأردوغان؟ ”

وأضاف: “نريد أن نصل إلى هدف واضح. هدفنا الانسحاب التركي من الأراضي السورية، بينما هدف أردوغان إضفاء الشرعية على وجود الاحتلال التركي في سوريا.. لذلك، لا يمكن أن يتم الاجتماع في ظل ظروف أردوغان “.

وفي اجتماع وزراء الخارجية المتوتر في موسكو، سلط البيان المشترك الضوء على مبدأ سيادة سوريا على أراضيها وضرورة محاربة الإرهاب، وهو مصطلح لا يزال غامضًا كما كان دائمًا.

لأسباب ليس أقلها أن الأطراف المعنية لديها تفسيرات مختلفة لمن يشكل إرهابياً، فإن أولويات تركيا هي الجماعات الكردية في الشمال والأسد هي المعارضة المدعومة من تركيا في الشمال الغربي.

مأزق دقيق بين تركيا وسوريا

من جانبه، قال محلل الشرق الأوسط ألكسندر لانجلوا إن هذا المأزق الدقيق لا يساعده عدد لا يحصى من العوامل والفصائل المتنافسة، من روسيا إلى إيران إلى المملكة العربية السعودية.

ويبدو أن المحادثات بين دمشق وأنقرة عالقة إلى حد كبير بسبب مسألة الوجود العسكري التركي في سوريا ودعم الجماعات والميليشيات المعارضة السورية.

وبحسب التقرير، يشعر الأسد بالجرأة بسبب التطورات الأخيرة مع الدول العربية، لا سيما إعادة التطبيع مع المملكة العربية السعودية وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وأضاف لانجلوا ، الذي يتابع جهود التقارب عن كثب، أن الأسد يختار مضاعفة مواقفه التفاوضية الصعبة مثل الانسحاب التركي بشرط أي اجتماع رئاسي، من المحتمل أن يكون هذا بداية لتركيا في الوقت الحالي ، مما ترك المحادثات متوقفة في الوقت الحالي.

اللاجئون يمثل حواجز على الحدود

مأزق تركيا هو أنها تستضيف في النهاية حوالي 3.6 مليون لاجئ سوري ولديها وجود عسكري في أجزاء كثيرة من شمال سوريا ، وهو ما تعتبره الحكومة السورية احتلالًا عسكريًا ، مما يقلل من فرصة التوصل إلى حل واسع النطاق لأنها لن تتفاوض بينما القوات التركية المتمركزة في سوريا.

وقال لانجلوا: “يلعب الوضع الداخلي في تركيا دورًا هنا، فالانتخابات البلدية والمشاعر التركية تجاه اللاجئين السوريين تلعب بالتأكيد دورًا في تفكير أردوغان في الملف السوري. لكن احتمالات أن تسير هذه الانتخابات بشكل سيئ بالنسبة للتحالف الذي يقوده حزب العدالة والتنمية على أساس قضية اللاجئين السوريين تبدو منخفضة الآن، أو على الأقل منخفضة بما يكفي لتجنب أي تحول كبير من جانب أنقرة بشأن الملف السوري كشرط قبل أي رئاسي”.

من ناحية أخرى، انحرفت أنقرة عن سياستها الأولية المتمثلة في السعي إلى تغيير القيادة السورية وتركز الآن على المقاتلين الأكراد على طول الحدود.

تقدم استخباراتي

أما على مستوى الاستخبارات كان هناك تقدم، حيث التقى رئيس المخابرات السورية علي مملوك بنظيره هاكان فيدان رئيس المخابرات التركية آنذاك في بغداد، حيث بُذلت جهود لتنشيط الدبلوماسية والقنوات الأمنية بين البلدين.

وتراوحت القضايا المطروحة على جدول الأعمال بين حزب العمال الكردستاني والمدنيين السوريين في تركيا والوضع في المناطق السورية على الحدود مع تركيا، حيث التقى فيدان أيضًا مع مملوك عدة مرات في دمشق أثناء محاولتهما التوصل إلى اتفاق.

لكن مع وجود قعقعة السيوف ، يمكن لفيدان – وزير الخارجية الحالي والمقرب من أردوغان – الاستفادة من علاقاته الاستخباراتية القوية مع سوريا في عملية التفاوض الشاقة. في السنوات القادمة ، حيث يبدو المأزق الحالي بعيدًا عن الانهيار.