موعد مباراة النصر ضد الاتفاق والتشكيلة في الدوري السعودي روشن

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وطن- يلتقي فريق النصر ضد الاتفاق، الاثنين، في أولى مبارياته بمنافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن) على ملعب محمد بن فهد.

وستنطلق مباراة النصر والاتفاق في منافسات الدوري السعودي روشن، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

موعد مباراة النصر ضد الاتفاق

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، عند الساعة الثامنة مساءً، فيما ستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة السابعة مساءً.

أما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً.

معلق مباراة النصر ضد الاتفاق

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة النصر ضد الاتفاق، عبر شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق الرياضي مشاري القرني.

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كما وستبث المباراة بين كلا الفريقين، على قناة (SSC SPORT 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12562، ومعدل الترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، وباستقطاب أفقي.

تشكيلة النصر ضد الاتفاق في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المباراة أمام منافسه الاتفاق، بتشكيلة أساسية متوقعة، في منافسات الدوري السعودي الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

دفاع النصر: سلطان الغنام، علي العوجامي، عبد الإله العمري، تيليس.

خط الوسط: سيكو فوفانا، عبد الله الخيبري، بروزوفيتش، تاليسكا.

مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو (عبد الرحمن غريب)، ساديو ماني.

وكان فريق النصر السعودي قد توج ببطولة العربية للأندية 2023، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على الهلال السعودي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، كانت من توقيع الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو.