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ظهر بوجه شاحب.. جرح في يد أمير قطر يلفت الأنظار ويُقلق القطريين

الظهور الأخير لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في عزاء أحد المواطنين أثار الجدل بسبب الجرح في يده

كتب فهمي الورغمي
ظهر بوجه شاحب.. جرح في يد أمير قطر يلفت الأنظار ويُقلق القطريين
تميم بن حمد
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وطن- ظهر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في عزاء أحد العائلات القطرية بجرح في يده اليسرى، الأمر الذي شغل القطريين لتنهال على حاكم الدولة الخليجية الثرية، الدعوات بالشفاء والصحة والعافية.

وظهر أمير قطر وهو يؤدي واجب العزاء في منزل الفقيد “جبر بن خليفه بن طوار الكواري”، الذي توفيّ، الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض.

هذا ولم يصدر الديوان الأميري القطري أو الجهات الرسمية في الدولة الخليجية، ما يفيد بتعرض أمير قطر لأي إصابة أو خضوعه لأي عملية.

كما بين المقطع ظهور الشيخ تميم بن حمد، بوجه شاحب على غير عادته، ما أقلق القطريين خاصة مع ظهور جرح على يده اليسرى، لتنهال عليه الدعوات بأن يرزقه الله الصحة والعافية.

جرح في يد أمير قطر تميم بن حمد
جرح في يد أمير قطر تميم بن حمد

أمير قطر يظهر بحرج في يده

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تداول المستخدمون الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر الأمير تميم وهو يشارك في العزاء بيده المصابة.

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وعبروا عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل، وأعرب العديد من الأشخاص عن دعمهم وتمنياتهم للأمير بالسلامة والعافية.

يُذكر أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قد تولى الحكم في يونيو 2013، ويعمل منذ توليه المنصب على إيلاء مكانة قطر دورًا مهمًا في الشؤون الإقليمية والدولية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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