ظهر بوجه شاحب.. جرح في يد أمير قطر يلفت الأنظار ويُقلق القطريين

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وطن- ظهر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في عزاء أحد العائلات القطرية بجرح في يده اليسرى، الأمر الذي شغل القطريين لتنهال على حاكم الدولة الخليجية الثرية، الدعوات بالشفاء والصحة والعافية.

وظهر أمير قطر وهو يؤدي واجب العزاء في منزل الفقيد “جبر بن خليفه بن طوار الكواري”، الذي توفيّ، الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض.

هذا ولم يصدر الديوان الأميري القطري أو الجهات الرسمية في الدولة الخليجية، ما يفيد بتعرض أمير قطر لأي إصابة أو خضوعه لأي عملية.

سمو الامير الشيخ تميم بن حمد ال ثاني يؤدي واجب العزاء في المغفور له باذن الله جبر بن خليفه بن طوار الله يرحمه ويغفر له 🤲 pic.twitter.com/R5yGfEnlRN — محسن اليزيدي (@mohsinQtr) August 12, 2023

كما بين المقطع ظهور الشيخ تميم بن حمد، بوجه شاحب على غير عادته، ما أقلق القطريين خاصة مع ظهور جرح على يده اليسرى، لتنهال عليه الدعوات بأن يرزقه الله الصحة والعافية.

أمير قطر يظهر بحرج في يده

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تداول المستخدمون الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر الأمير تميم وهو يشارك في العزاء بيده المصابة.

سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني

ماتشوف شر أجر وعافيه

والشعب القطري الحبيب

قرة عينكم #تميم_المجد #قطر pic.twitter.com/opSIj2YcXO — المحامي سعود الشحومي (@saoud_alshohomi) August 13, 2023

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وعبروا عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل، وأعرب العديد من الأشخاص عن دعمهم وتمنياتهم للأمير بالسلامة والعافية.

يُذكر أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قد تولى الحكم في يونيو 2013، ويعمل منذ توليه المنصب على إيلاء مكانة قطر دورًا مهمًا في الشؤون الإقليمية والدولية.