سيرين عبدالنور في ظهور فاضح مع رامي عياش في العلمين (شاهد)

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وطن- تسببت إطلالة الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور في حفلها بمدينة العلمين الجديدة بمصر، بصدمة لمتابعي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جرأتها.

وظهرت سيرين عبد النور على المسرح برفقة زميلها ومواطنها رامي عياش، فيما تبادلت الرقص معه على أنغام أغنيتها “لو بص في عيني”.

وارتدت سيرين عبدالنور في حفلها بمدينة العلمين فستان شفاف مفتوح الظهر بشكل كامل، فيما كشف بشكل لافت فخذيها العاريين.

وتميز فستان سيرين عبدالنور الجريء بامتداد فتحته الظهر إلى البطن والصدر، ليكشف بكل كبير ثدييها من الجانب.

غضب رواد مواقع التواصل من إطلالة سيرين عبدالنور الجريئة

وتسببت إطلالة سيرين عبدالنور الجريئة جدا والمصحوبة بأداء صوتي رديء على المسرح بجذب مئات التعليقات المستنكرة لإطلالتها والمنتقدة لها بسبب ما وصفوه بانعدام الصوت.

وفي هذا السياق، قالت المتابعة ديما سعد:” لبسها لجذب الانظار ولحتا تغطي عالصووووووووت”.

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أما المتابع هيثم الاحمد فقال مستنكرا ظهورها بهذا الشكل:” مش ماشي شغلها تركوها تعيش تلم كم فريش دولار ، موهبه يوك، صوت يوك و العمر عم يركض”.

وقالت متابعة أخرى:” انا مصدومه من زوجها انه عادي تلبس هيك و الرجال يشوفوها هي كتير حلوة و مغريه و ملفته للنظر من غير ما تتشلح فا مو عارفه جد مصدومه ما بغار عليها ام اولاده”.

أما المتابعة أروى الحاج فقالت مستنكرة ومعبرة عن غضبها:” شو تركوا لغرفة النوم شيء مقرف و مبتذل”.

وشاركت سيرين عبدالنور بعض الفيديوهات لها برفقة مجموعة من أصدقائها خلال تواجدها في مدينة العلمين عقب الحفل المثير الذي أحييته.

سيرين عبدالنور ترقص في أحد المقاهي

ونشرت سيرين عبدالنور عبر خاصية الاستوري على انستغرام مقطع فيديو لها وهي ترقص برفقة إحدى صديقتها في أحد المثاهي على أنغام أغنيتها الجديدة “هزهزة”.

وظهرت سيرين عبدالنور مرتدية فستان سواريه أسود لامع عار من الاعلى كاشفا صدرها بشكل فاضح.