ريال مدريد يتعاقد مع بديل الحارس كورتوا المُصاب (صور)

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وطن- أكد الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، بأن نادي ريال مدريد قريب من التعاقد مع بديل الحارس كورتوا البلجيكي المصاب بالرباط الصليبي، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الموثوق رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” كيبا إلى ريال مدريد، ها نحن نؤكد، صفقة قرض متفق عليها شفهياً بين ريال مدريد وتشيلسي، لا يوجد التزام، انتقال دائم إلى ريال مدريد الإسباني”.

ريال مدريد يتعاقد مع بديل الحارس كورتوا

وتابع رومانو، “كيبا أريزابالاغا ريبويلتاعلى الفور قال نعم لريال، بعد محادثات مع بايرن ميونخ على مدار 3-4 أيام ماضية”.

كما وختم، ” لقد قال كيبا بالفعل وداعاً، وعلى استعداد للسفر..”.

Kepa to Real Madrid, here we go! Loan deal verbally agreed between Real and Chelsea, no obligation/permanent move for Spanish GK 🚨⚪️ #RealMadrid Kepa immediately said yes to Real after talks with Bayern over the last 3/4 days. He already said goodbye, ready to travel. pic.twitter.com/i6y7mk8nma — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023

وكان ريال مدريد الإسباني، قد أعلن الأسبوع الماضي إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، بالرباط الصليبي. حيث أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية سيغيب على إثرها عن صفوف الفريق الملكي، لمدة تتراوح 4- 8 شهور على الأقل.

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هذا الأمر دفع إدارة ريال مدريد على وجه السرعة، للتعاقد مع حارس جديد هذا الصيف، ليكون بديل كورتوا، رغم اعتماد المدرب وثقته بالحارس الأوكراني الثاني أندري لونين، الذي تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في أولى مباريات ريال مدريد بالدوري الإسباني.

فوز ريال مدريد على أتلتيك بيلباو

وفي سياق آخر، تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز في أولى مبارياته بمنافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، أمام منافسه أتلتيك بيلياو بهدفين نظيفين دون مقابل.

كما وسجل هدفي ريال مدريد داخل مرمى شباك منافسه أتلتيك بيلباو، رودريغو في الدقيقة ال28 وجواد بيلينغهام في الدقيقة ال36.

وسيواجه فريق الريال في المباراة القادمة. أمام منافسه ألميريا، في منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني مطلع الأسبوع المقبل.