ريال مدريد يتعاقد مع بديل الحارس كورتوا المُصاب (صور)

وطن- أكد الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، بأن نادي ريال مدريد قريب من التعاقد مع بديل الحارس كورتوا البلجيكي المصاب بالرباط الصليبي، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الموثوق رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” كيبا إلى ريال مدريد، ها نحن نؤكد، صفقة قرض متفق عليها شفهياً بين ريال مدريد وتشيلسي، لا يوجد التزام، انتقال دائم إلى ريال مدريد الإسباني”.

وتابع رومانو، “كيبا أريزابالاغا ريبويلتاعلى الفور قال نعم لريال، بعد محادثات مع بايرن ميونخ على مدار 3-4 أيام ماضية”.

كما وختم، ” لقد قال كيبا بالفعل وداعاً، وعلى استعداد للسفر..”.

