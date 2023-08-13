راموس يُوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. وهذا هو النادي الذي سينضم إليه

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وطن- كشفت تقارير صحفية، عن موافقة النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، للانتقال إلى الدوري السعودي الممتاز، من بوابة نادي الاتحاد بطل دوري روشن الموسم المنصرم.

وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” سيرجيو راموس أبدى موافقته على الانضمام إلى نادي الاتحاد مع بداية هذا الموسم”.

انتقال راموس إلى الدوري السعودي

وأضاف الإيطالي غاليتي، ” الأمر أصبح الآن. متروك إلى إدارة نادي الاتحاد السعودي، من أجل الموافقة على ضمه أو صرف النظر عن تلك الصفقة”.

وختم تغريدته، ” الاتحاد في الوقت الحالي يجري تقييمات ومناقشات داخلية، من أجل التوقيع. مع سيرجيو راموس في سوق الانتقالات هذا الصيف”.

🚨✅ Sergio Ramos, the 🇪🇦 player gave the green light to land in 🇸🇦 and verbally confirmed the will to join #AlIttihad. 📝 Now it's up to club: internal evaluations in progress whether and when formalize all aspects of the contract discussed with the former #PSG CB. 🐓⚽ https://t.co/ObH6gPdL8l pic.twitter.com/q89Pht7eAc — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 12, 2023

كما وأصبح المدافع الإسباني راموس بلا فريق حتى يومنا هذا، بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنصرم.

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فيما لم تتحدث التقارير السعودية القريبة من صناع القرار. بنادي الاتحاد السعودي، عن دخول إدارة الفريق في مفاوضات جدية للتعاقد مع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس هذا الصيف.

محطات سيرجيو راموس في الملاعب الأوروبية

وبدأ الإسباني راموس صاحب ال37 عاماً، من نادي إشبيلية في عام 2003. لينتقل إلى صفوف نادي ريال مدريد في عام 2005، حيث لعب مع الملكي نحو 469 مباراة. سجل 72 هدفاً في كافة البطولات المحلية والقارية.

كما وقرر راموس الرحيل عن ريال مدريد بعد مشوار طويل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2021، لمدة موسمين كاملين. قبل أن ينتهي عقده مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الماضي.

وحقق راموس خلال مشواره مع مختلف الأندية في القارة الأوروبية العجوز، الكثير من الألقاب المحلية والقارية وكذلك نيله للعديد من الجوائز الفردية، لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات. والدوري الإسباني 5 مرات وكأس العالم للأندية 4 مرات وغيرها.