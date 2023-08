راموس يُوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. وهذا هو النادي الذي سينضم إليه

- Advertisement -

وطن- كشفت تقارير صحفية، عن موافقة النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، للانتقال إلى الدوري السعودي الممتاز، من بوابة نادي الاتحاد بطل دوري روشن الموسم المنصرم.

وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” سيرجيو راموس أبدى موافقته على الانضمام إلى نادي الاتحاد مع بداية هذا الموسم”.

وأضاف الإيطالي غاليتي، ” الأمر أصبح الآن. متروك إلى إدارة نادي الاتحاد السعودي، من أجل الموافقة على ضمه أو صرف النظر عن تلك الصفقة”.

وختم تغريدته، ” الاتحاد في الوقت الحالي يجري تقييمات ومناقشات داخلية، من أجل التوقيع. مع سيرجيو راموس في سوق الانتقالات هذا الصيف”.

🚨✅ Sergio Ramos, the 🇪🇦 player gave the green light to land in 🇸🇦 and verbally confirmed the will to join #AlIttihad.

📝 Now it's up to club: internal evaluations in progress whether and when formalize all aspects of the contract discussed with the former #PSG CB. 🐓⚽ https://t.co/ObH6gPdL8l pic.twitter.com/q89Pht7eAc

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 12, 2023