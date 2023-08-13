الأحد, أغسطس 13, 2023
الرئيسيةحياتناتصرفه أذهل الجميع.. رد فعل رونالدو يفاجئ مدرب الهلال السعودي (فيديو)
حياتنارياضة

تصرفه أذهل الجميع.. رد فعل رونالدو يفاجئ مدرب الهلال السعودي (فيديو)

تمكن كريستيانو رونالدو من قلب موازين نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال وانتزع فوزا تاريخيا للنصر

كتب خالد الأحمد
تصرفه أذهل الجميع.. رد فعل رونالدو يفاجئ مدرب الهلال السعودي
كريستيانو رونالدو
- Advertisement -

وطن- تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف يوثق ردة فعل عفوية للنجم البرتغالي ولاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو، تجاه مدرب الهلال “جورجي جيسوس” بعدما وجده حزينا عقب خسارة الهلال خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس.

وحصد فريق النصر السعودي لقب النسخة الحالية من البطولة العربية 2023، على حساب نظيره الهلال، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، على ستاد “مدينة الملك فهد الرياضية”، فى نهائى كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وتمكن رونالدو من قلب موازين نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بعد أن كان الهلال متقدمًا بهدف نظيف حتى الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء.

وأحرز الهدف الثاني في شباك الهلال بالدقيقة 98 من زمن المواجهة النارية.

وشعر المدرب البرتغالي جورجى جيسوس بالغضب عندما احتفل رونالدو أمامه بالهدف الذي أحرزه في مرمى الهلال.

ووفق الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي رصدته “وطن” ظهر “صاروخ ماديرا ” كما يلقبه معجبوه وهو يذهب إلى مدرب الهلال ويقوم باحتضانه، لمواساته.

- Advertisement -

وبدا المدرب بعدها وهو يبتسم ويتحدث بكلام غير مسموع في الفيديو مع رونالدو ووضع يده على ظهره.

جورجى جيسوس وكريستيانو رونالدو
جورجى جيسوس وكريستيانو رونالدو

وفي سياق متصل بنادي الهلال السعودي ذكر موقع euro.dayfr أن فريق باريس سان جيرمان قبل في الساعات الأخيرة، عرضاً من الفريق السعودي لشراء البرازيلي نيمار البالغ من العمر 31 عاماً.

ووفق المصدر فإن قيمة العرض الذي تم تقديمه من الهلال السعودي وقبوله من باريس سان جيرمان غير معروفة حالياً.

فقط المعلومات تذهب إلى أن العرض قُبل وفقاً لمصادر «لي بارزيان»، مثلما فعل باريس في عرض سابق قدمه الهلال للاعب آخر يسعى باريس سان جيرمان في الأسابيع الأخيرة للتخلص منه؛ وهو كيليان مبابي.

المصدرتويتر، موقع euro.dayfr، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

رياضة

موعد مباراة النصر ضد الاتفاق والتشكيلة في الدوري السعودي روشن

حياتنا

ريما العنزي شبيهة جورجينا ترقص لـ رونالدو مكافأة له بعد فوز النصر (فيديو)

رياضة

بسبب علم نادي النصر.. اشتباك عنيف بين البليهي وتاليسكا في نهائي البطولة العربية للأندية (فيديو)

رياضة

متى موعد مباراة الهلال والنصر والتشكيلة في نهائي البطولة العربية للأندية؟!

رياضة

جواو فيلكس على رادار الهلال السعودي.. وهذا شرط اللاعب الوحيد

رياضة

كيف يمكنني حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية للأندية 2023؟!

رياضة

تشكيلة الهلال ضد الشباب والتوقيت في البطولة العربية للأندية 2023

رياضة

ضعف راتب باريس .. الهلال السعودي يغري البرازيلي نيمار بهذا العرض للحصول على خدماته

حياتنا

شقيق حسين الجسمي يفزع لحليمة بولند في قضية مكالمتها مع رونالدو

رياضة

موعد مباراة النصر ضد الشرطة العراقي القادمة والتشكيلة في البطولة العربية للأندية

حياتنا

“استعادة رونالدو لقميصه من شيكابالا”.. 3 أدلة تجعلك تتأكد من عدم صحة الواقعة

رياضة

نادي لشبونة يكرم الدون كريستيانو رونالدو بقميص من ذهب (صور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“الأتراك ليسوا عنصريين”.. حقيقة ما يحدث في تركيا ومحاولة للفتنة تدعمها جهات مشبوهة

حرق العلم الإماراتي وصور محمد بن زايد ومحمد بن راشد في تشاد (فيديو)

باربي الأردن.. زين كرزون عارية وإطلالة فاضحة أقرب لنجمات البورنو (فيديو)

هذا ما يخشاه محمد بن سلمان وقد يؤدي لاغتياله أو انقلاب الجيش عليه

اعتذار مصري عاجل لجهة مغربية ينزع فتيل أزمة “مُقاطعة”.. ما القصة؟

وفاء يفتقده كثير من البشر.. ما فعله كلب ما صاحبه أثناء مرضه لا يُصدق!

استقالة جولييت عواد من عضوية “الوحدات الأردني”.. ما علاقة الإمارات؟

امرأة عارية الصدر تُحرج الرئيس الإماراتي محمد بن زايد (فيديو)

الطاعون الدبلي يثير ذعرا عالميا ويظهر في الصين.. معلومات عن “الموت الأسود”

تعيش في كوكب آخر.. أحدث ظهور لأسماء الأسد يثير الجدل (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC