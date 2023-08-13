تصرفه أذهل الجميع.. رد فعل رونالدو يفاجئ مدرب الهلال السعودي (فيديو)

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وطن- تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف يوثق ردة فعل عفوية للنجم البرتغالي ولاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو، تجاه مدرب الهلال “جورجي جيسوس” بعدما وجده حزينا عقب خسارة الهلال خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس.

وحصد فريق النصر السعودي لقب النسخة الحالية من البطولة العربية 2023، على حساب نظيره الهلال، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، على ستاد “مدينة الملك فهد الرياضية”، فى نهائى كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وتمكن رونالدو من قلب موازين نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بعد أن كان الهلال متقدمًا بهدف نظيف حتى الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء.

وأحرز الهدف الثاني في شباك الهلال بالدقيقة 98 من زمن المواجهة النارية.

وشعر المدرب البرتغالي جورجى جيسوس بالغضب عندما احتفل رونالدو أمامه بالهدف الذي أحرزه في مرمى الهلال.

ووفق الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي رصدته “وطن” ظهر “صاروخ ماديرا ” كما يلقبه معجبوه وهو يذهب إلى مدرب الهلال ويقوم باحتضانه، لمواساته.

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وبدا المدرب بعدها وهو يبتسم ويتحدث بكلام غير مسموع في الفيديو مع رونالدو ووضع يده على ظهره.

وفي سياق متصل بنادي الهلال السعودي ذكر موقع euro.dayfr أن فريق باريس سان جيرمان قبل في الساعات الأخيرة، عرضاً من الفريق السعودي لشراء البرازيلي نيمار البالغ من العمر 31 عاماً.

ووفق المصدر فإن قيمة العرض الذي تم تقديمه من الهلال السعودي وقبوله من باريس سان جيرمان غير معروفة حالياً.

فقط المعلومات تذهب إلى أن العرض قُبل وفقاً لمصادر «لي بارزيان»، مثلما فعل باريس في عرض سابق قدمه الهلال للاعب آخر يسعى باريس سان جيرمان في الأسابيع الأخيرة للتخلص منه؛ وهو كيليان مبابي.