بالرقص .. ميسي وزوجته يحتفلان بتأهل إنتر ميامي لربع نهائي كأس الرابطتين (شاهد)

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وطن – احتفل النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو، بفوز فريقه إنتر ميامي على ضيفه تشارلوت 4-0، ضمن ربع نهائي مسابقة كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم.

ونشرت زوجة ميسي عبر حسابها في انستغرام، صوراً من احتفالها في أحد المطاعم بميامي، مع زوجها وعدد قليل من الأصدقاء.

بينما كان كل من ديفيد بيكهام وسيرجيو بوسكيتس الذي تعاقد معه إنتر ميامي مؤخراً، رفقة زوجاتهم.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها ميسي في ميامي. فقد شوهد مؤخرًا في مطعم إيطالي، وهو يحتفل بفوز الفريق بكأس الدوري على أتلانتا إف سي.

وتأهل فريق إنتر ميامي على حساب نظيره شارلوت، السبت، إلى دور نصف نهائي كأس الدوريات الأمريكي، بعد فوزه في المباراة برباعية نظيفة دون رد.

وحقق إنتر ميامي الأمريكي الفوز الرابع على التوالي بفضل تواجد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل في المباراة الخامسة له مع فريقه الجديد.

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وخاض ميسي مباراة هادئة نوعاً ما، تابعها من المدرجات مدرب منتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، الذي أحرز معه لقب مونديال قطر في ديسمبر الماضي.

كما رفع النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي رصيده إلى 8 أهداف في 5 مباريات مع فريقه الجديد إنتر ميامي.