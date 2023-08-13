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بالرقص .. ميسي وزوجته يحتفلان بتأهل إنتر ميامي لربع نهائي كأس الرابطتين (شاهد)

كان كل من ديفيد بيكهام وسيرجيو بوسكيتس الذي تعاقد معه إنتر ميامي مؤخراً رفقة زوجاتهم مع ميسي وزوجته في الاحتفال

كتب أنس السالم
ميسي وزوجته
ميسي وزوجته
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وطن – احتفل النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو، بفوز فريقه إنتر ميامي على ضيفه تشارلوت 4-0، ضمن ربع نهائي مسابقة كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم.

ونشرت زوجة ميسي عبر حسابها في انستغرام، صوراً من احتفالها في أحد المطاعم بميامي، مع زوجها وعدد قليل من الأصدقاء.

زوجة ميسي تحتفل معه بفوز إنتر ميامي
زوجة ميسي تحتفـل معه بفوز إنتر ميامي (انستغرام)

بينما كان كل من ديفيد بيكهام وسيرجيو بوسكيتس الذي تعاقد معه إنتر ميامي مؤخراً، رفقة زوجاتهم.

صديقات زوجة ميسي
صديقات زوجة ميسي

ليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها ميسي في ميامي. فقد شوهد مؤخرًا في مطعم إيطالي، وهو يحتفل بفوز الفريق بكأس الدوري على أتلانتا إف سي.

ميسي وزوجته يحتفلان بفوز إنتر ميامي
ميسي وزوجته يحتفلان بفوز إنتر ميامي (انستغرام)

وتأهل فريق إنتر ميامي على حساب نظيره شارلوت، السبت، إلى دور نصف نهائي كأس الدوريات الأمريكي، بعد فوزه في المباراة برباعية نظيفة دون رد.

وحقق إنتر ميامي الأمريكي الفوز الرابع على التوالي بفضل تواجد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل في المباراة الخامسة له مع فريقه الجديد.

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مباراة إنتر ميامي وشارلوت
من مباراة إنتر ميامي وشارلوت

وخاض ميسي مباراة هادئة نوعاً ما، تابعها من المدرجات مدرب منتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، الذي أحرز معه لقب مونديال قطر في ديسمبر الماضي.

أهداف ميسي مع إنتر ميامي
ميسي يحتفل بأهداف إنتر ميامي في شباك شارلوت

كما رفع النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي رصيده إلى 8 أهداف في 5 مباريات مع فريقه الجديد إنتر ميامي.

المصدررصد وطن (انستغرام)

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