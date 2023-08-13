استقالة جولييت عواد من عضوية “الوحدات الأردني”.. ما علاقة الإمارات؟

- Advertisement -

وطن- أعلنت مصادر صحفية أن الممثلة والمخرجة الأردنية جولييت عواد، استقالت من عضويتها الشرفية في نادي الوحدات الأردني، في خطوة أثارت الجدل في أوساط الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك، بعدما أعلن نادي الوحدات مشاركته في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، أمام فريق شباب أهلي دبي الإماراتي، والذي يضم لاعبا يحمل جواز سفر إسرائيليًا.

وكانت جولييت عواد قد قالت في مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، إنها متابعة لقضية ذهاب فريق الوحدات الأردني إلى الإمارات ومشاركته في مباراة تطبيع.

الفنانة جوليت عواد عن تطبيع نادي الوحدات pic.twitter.com/ogvAkOCbOU — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) August 11, 2023

واستدركت أن “حرمان فريق الوحدات لسنتين في حال رفض المشاركة ليست قضية كبيرة/ وخلال هاتين السنتين يمكن للنادي تدريب فرق وتنمية مهارات اللاعبين وخوض مباريات بينية مع الفرق الأردنية الأخرى”.

وتابعت: “بالنسبة للمبلغ المالي الذي فرض كغرامة فهو ليس مشكلة ويمكن جمعه بسهولة من التبرعات أو من رجال الأعمال والمبادرات الخيرية والحفلات”.

- Advertisement -

وأضافت أن الشباب الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يقاومون الاحتلال ويدفعون أرواحهم فداء الوطن، بينما يقوم آخرون بالتطبيع مع المحتلين الذين يقتلون شبابنا ونساءنا وأطفالنا ويهدمون بيوتنا ويقلعون أشجارنا”.

واستدركت :”عيب علينا هذا الشيء” والمفارقة -كما قالت- أن التطبيع الرياضي سيبدأ من فريق فلسطيني في المخيم.

وختمت جولييت عواد، بأن رسالتها ليست فقط لنادي الوحدات ولا للمسؤولين عنه بل للقاعدة الجماهيرية للنادي: هل تقبلون بأن يذهب فريق الوحدات ويطبع؟

الفنانة جوليت عواد عن تطبيع نادي الوحدات pic.twitter.com/ogvAkOCbOU — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) August 11, 2023

نادي الوحدات يوضح

وكان نادي الوحدات قد أكد أنه أجرى استشارات مطولة واجتماعات مكثفة مع أصحاب القرار والرأي، وارتأى مجلس إدارة النادي حفاظاً على كينونته وسعياً لاحباط كل من شأنه أن يسعى إلى تحييد شمس هذا الصرح الرياضي، على أن يشارك في الملحق التمهيدي لدوري أبطال آسيا أمام فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وقال النادي في بيان نشر على حسابه في موقع إكس” تويتر سابقاً” إنه أخذ بالاعتبار في هذا القرار تقديم مصلحة النادي فوق كل شيء، وعدم جره إلى مستنقع ضحل “لا مفر منه في حال عدم المشاركة في هذه المبارة التي فرضت علينا وليست بمحض إرادتنا.”

وأضاف النادي في بيانه أنه خرج من رحم المعاناة في مخيم الوحدات الحامل للواء العودة ومقاومة المشاريع الصهيونية ، كان وما يزال رافضاً للتطبيع بأي شكل من الأشكال ومتمسكاً بثوابته وقضية العرب والمسلمين القضية الفلسطينية.

وختم داعياً جماهيره الوفية ومحبيه إلى الالتفاف من حوله والحفاظ على رمزيته التي وجد من أحلها ، وإغلاق الأبواب بوجه كل من تسول له نفسه الإساءة لهذا الصرح الرياضي ومحاولات تهميشه.

ومن المقرر أن يواجه الوحدات وصيف بطولة دوري المحترفين لكرة القدم العام الماضي، وحامل لقب كأس الأردن، الفريق الإماراتي الذي يضم اللاعب ” مؤنس دبور” الذي يحمل جواز سفر اسرائيلياً، يوم 15 آب الجاري، وسينتقل الفائز في هذه المبارة لملاقاة فريق النصر السعودي، يوم 22، من الشهر ذاته.

وفي حال عدم تمكن الوحدات من تجاوز هاتين المباراتين فإنه سينتقل للعب في كأس الاتحاد الآسيوي.

الأردنيون يرفضون التطبيع

وكان استطلاع للرأي أجري لحساب “معهد واشنطن” في يوليو الماضي أظهر أن الغالبية العظمى من الأردنيين يرفضون التعامل مع دولة الاحتلال، حتى لو خدم ذلك اقتصاد بلادهم.

وأظهر الأردنيون في الاستطلاع الذي أجرته شركة إقليمية مستقلة في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل بتكليف من “معهد واشنطن”، نفورا قويا من دولة الاحتلال.