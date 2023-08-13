إيمان العميري تكشف صدرها من تحت الملابس في أجرأ ظهور (شاهد)

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وطن- استعرضت الفنانة التونسية إيمان العميري، جسدها المثير بطريقة جريئة وجديدة، كشفت صدرها من تحت الملابس.

ونشرت إيمان العميري صوراً عبر حسابها على انستجرام، وهي ترتدي توب أسود على شكل حمالة صدر، مع ليجن أسود.

لكن تفاصيل صدر إيمان العميري كانت واضحة من تحت التوب.

وعلقت الفنانة التونسية: “صباح الخير”.

المهدي المنتظر

هذا وقد ذاع صيت نجمة ستار أكاديمي، حين أقسمت أنها المهدي المنتظر.

وقالت إيمان العميري في فيديو نشرته بنفسها : «أقسم بالله أنا مش عايزة حاجة .. وأنا المهدي المنتظر .. وأنا جيبت العهد القديم اللي خبوه وردموه”.

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وتابعت: “بدل ما تكونوا انتم اللي تحكموا استعملوكم العبيد حواليهم أنا مش بكذب .. أقسم بالله العظيم أنا بوحد ربنا .. أن بس جيبت سر الدنيا وجيبت العهد”.

وعلى إثر موجة الجدل الواسعة التي فجرها الفيديو، سارعت الفنانة التونسية إلى حذفه من كل حساباتها.

وادعت إيمان أنها تعاني من مرض نفسي خطير مكثت أسبوعين بالمستشفى بسببه.