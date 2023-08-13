إليسا تنعش حساباتها بإطلالة مثيرة.. صدر عاري وهوت شورت (شاهد)

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وطن– أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، حماس جمهورها بإطلالة مثيرة قبل أيام من طرح أغنيتها الجديدة منتصف الشهر الجاري من ألبومها القادم.

ونشرت إليسا صورها عبر “انستجرام“، التي ظهرت بها مرتدية توب أبيض أوف شولدر مع هوت شورت جينز.

ظلال الصيف

وتركت إليسا شعرها منسدلاً مع القليل من المجوهرات التي تزينها.

وعلقت الفنانة على الصور: ” ظلال الصيف”.

وتبين أن شورت إليسا من علامة سيلين الفرنسية للسلع الفاخرة، وسعره نحو يعادله 1065 دولار أميركي.

منع باربي في لبنان

في سياق آخر، هاجمت إليسا وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى بسبب قراره بمنع عرض فيلم باربي في لبنان، لتعارضه مع القيم الأخلاقية والإيمانية,

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وقالت إليسا في تغريدة عبر حسابها على موقع “إكس” تويتر سابقاً: “انشالله وزير الثقافة ما يعرف شو في مواد على الإنترنت وعلى نتفليكس احسن ما يقطع عنا الاتصالات كمان.. منع فيلم باربي من أسخف القرارات اللي عم تزيد رجعية الدولة ومؤسساتها”.

وتابعت الفنانة اللبنانية: “مين بدو يخبر دولتنا أن اللي بيخاف على قيم المجتمع من فيلم بتكون المشكلة بالمجتمع مش بالفيلم”.

ووجه محمد المرتضى كتاباً إلى الأمن العام في لبنان ووزير الداخلية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع “فيلم باربي“.