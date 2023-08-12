هجوم الأسود على المدرب بسيرك النسيم العالمي يثير رعب العمانيين

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وطن- يواصل “سيرك النسيم العالمي” فعالياته في حديقة النسيم المائية بولاية صلالة العمانية، بعروض عالمية مذهلة بجانب مسرح المروج والحديقة المائية بأتين.

ويأتي تنظيم السيرك العالميّ لأول مرّة في سلطنة عُمان بمشاركة مجموعة واسعة من المتخصصين في تقديم عروض السيرك على مستوى العالم، ومن 8 دول مختلفة بينهم عارضين للسيرك من البرتغال وإيران وجنوب أفريقيا وعدة دول أخرى.

علمًا بأن المعدات المشغلة للسيرك بالإضافة للحيوانات يتم نقلها عبر البحر إلى سلطنة عمان.

عرض هجوم الأسود في سيرك النسيم

وكان لافتا عرض “هجوم الأسود على المدرب” داخل سيرك النسيم العالمي، وهو العرض المرعب الذي أثار خوف الجمهور العماني وتفاعلوا معه بشكل لافت.

وأظهر مقطع فيديو تداولته حسابات عمانية على تويتر ورصدته “وطن” مدرب السيرك وهو يلاعب أسداَ ضخماً يقف على سدة خشبية دون قفص أو قيود.

وكان مروض الأسود يحاول استثارة الأسد الكبير، والصراخ على طريقة ملك الغابة ثم يهم بضربه بعصا يحملها في يده، وبعدها يقوم الأسد بمهاجمته قبل أن يوقفه المدرب مرة أخرى.

#سيرك_النسيم_العالمي يطلق فعالياته في ولاية #صلالة بعروض عالمية مذهلة.

الموقع: بجانب مسرح المروج و الحديقة المائية بأتين.

لحجز تذاكركم و لمزيد من الاستفسار:

97297484 pic.twitter.com/Ncfa1J97n4 — د. مصعب الهنائي (@mosabsalem2015) August 12, 2023

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يطارد عدة أسود

وفي مشهد تال يبدو عدد من الأسود وهي محشورة في زاوية من السيرك، ويقوم المدرب بحركات هجومية ضدها ليستثيرها في مشاهد تحبس الأنفاس.

وظهر مروض الأسود في مشهد آخر بنهاية العرض، وهو يقف أمام أسد ضخم فوق سدة خشبية ويداعبه ممسكاً برقبته ثم يقوم بتقبيله وسط تصفيق حاد من الجمهور.

حديقة النسيم المائية في صلالة

وافتتحت حديقة النسيم المائية في صلالة بمحافظة ظفار، أبوابها للجمهور منذ يوم الأحد، 1 أغسطس 2023.

وتقع الحديقة على مساحة تقدر بـ 40 ألف متر مربع، وتضم مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية، بما في ذلك حمامات السباحة، والمنزلقات المائية، ومناطق اللعب للأطفال.

🔺 بدء تشغيل حديقة النسيم المائية بصلالة وهي إحدى المشاريع السياحية البارزة التي من المؤمل منها أن تكون إضافة حقيقية في تنشيط السياحة وجوانب الترفيه في محافظة ظفار. pic.twitter.com/gonvM47zmw — بلديـــة ظفــار (@DhofarMun) August 1, 2023

وبحسب بلدية ظفار على حسابها في “تويتر” فإن حديقة النسيم المائية بصلالة التي بلغت تكلفتها 3 مليون ريال عماني تقريبا.

وهي إحدى المشاريع السياحية البارزة التي من المؤمل منها أن تكون إضافة حقيقية في تنشيط السياحة وجوانب الترفيه في محافظة ظفار العمانية.