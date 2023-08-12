السبت, أغسطس 12, 2023
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نشر مضادات أرضية فوق أسطح مبانٍ حكومية في العراق بشكل مفاجئ (فيديو)

مصدر أمني برر الأمر بأن نشر هذه المضادات يأتي ضمن خطة لتأمين الأهداف الحيوية في العاصمة العراقية

كتب خالد الأحمد
نشر مضادات أرضية فوق أسطح مبانٍ حكومية في العراق بشكل مفاجئ
نشر مضادات أرضية في العراق
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وطن- تداول عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تمركز مضادات أرضية على أسطح مبان حكومية، في مواقع متعددة من العاصمة بغداد مما أثار حالة من الجدل في أوساط العراقيين.

وأظهر أحد هذه المقاطع الذي التقط من سيارة على أحد الجسور مضادات على أسطح مبان بدت حكومية، وقد وجهت إلى أنحاء مختلفة من المنطقة.

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” عن مصادر أمنية قولها، إن نشر هذه المضادات يأتي ضمن خطة لتأمين الأهداف الحيوية في العاصمة العراقية.

وقال المتحدث الرسمي بإسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن عملية وضع المضادات الجوية التابعة لمنظومة الدفاع الجوي فوق المباني الحكومية، يأتي من أجل حماية سماء العراق من أي اعتداء، وهو إجراء روتيني تتبعه كل دول العالم.

وأضاف أن نشر هذه الدفاعات يأتي لمنع أي خرق أو تهديد أمني تتعرض له تلك الأهداف الحيوية.

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حزام ناري

وبدوره قال الخبير العسكري والإستراتيجي “أحمد الشريف” في لقاء متلفز للقناة، إن هذه المضادات تستخدم لمواجهة الطيران المنخفض وتشكل حزاماً نارياً لأي تهديد محتمل.

وأضاف أن مثل هذه الإجراءات لا تحصل إلا في أوقات الحروب في حالة استحضارات معركة متوقعة فضلاً عن أنها تزامنت -كما قال- مع زيارة لوزير الدفاع العراقي وبعض القيادات إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولحال العودة اتخذت مثل هذه الإجراءات.

واستدرك أن هذه الإجراءات ليست عابرة بل ربما هي جزء من التحضير لمعركة، وثمة معطيات تشير ـ كما قال ـ إلى متغير في سير الأحداث في العراق في الأيام القادمة وهذا يقتضي وجود حزام ناري لمواجهة أي تهديد للطيران المنخفض سواء للطائرات المقاتلة أو الطائرات المسيرة ” درون” .

نشر مضادات أرضية في العراق
نشر مضادات أرضية في العراق

مواجهة عسكرية محتملة

وأشار مراقبون إلى أنه في ظل التواجد الأميركي، هناك احتمالية مواجهة عسكرية شرق سوريا، وهذا قد يقود لردود فعل من قبل فصائل عراقية.والعمليات قد تبدأ في سوريا لكنها ستمتد غالبا للعراق ولبنان.

ووفق المصدر فإن الإجراءات المتخذة لا يمكن اعتبارها مجرد مقتضيات ردع استراتيجي، بل إنها تدل على احتمال اشتباك في مسرح الأحداث بالعراق.

أحدها نُصب فوق دائرة ماء الغزالية

وكشف حساب باسم “راضي العرضحالجي” في تغريدة على موقع “تويتر” أن أحد المضادات الأرضية نصب فوق دائرة ماء الغزالية وهي مضادات جوية فقط لا يمكنها النزول تحت خط ال 180 درجة الى الاسفل.

وأضاف بنبرة تساؤل :” مالذي يريده المسؤولون العراقيون، هل يريدون الدفاع عن العراق من الغزو الأمريكي مثلاً أم من هجمات إيران “.

واستدرك بنبرة ساخرة :” العرض مستمر سينما بلاش هتلية”.

أبراج نقل الطاقة الكهربائية

من جانب آخر، أعلن الناطق باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى بحسب وسائل إعلام عراقية أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أوعز بتسيير طائرات مسيرة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية لحمايتها من التخريب.

ولفت موسى في تصريحاته إلى أن رئيس الوزراء وجّه بتسيير هذه المسيّرات من أجل حماية ومراقبة أبراج الكهرباء، مبينا أن المخربين استهدفوا المستشفيات ومحطات تصفية المياه.

المصدرتويتر، قناة سكاي نيوز عربية، رصد وتحرير وطن

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