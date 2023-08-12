نجله انهال عليه طعنا بالسكين كالمجنون.. قاض عراقي يتعرض لمحاولة قتل

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بخبر صادم كشف عن تعرض قاض عراقي في محمكة الجنايات بالكرخ، للطعن بالسكين على يد نجله في محاولة لقتله.

وفي هذا السياق أفاد مصدر أمني، السبت، بتعرض قاضٍ في إحدى محاكم العاصمة بغداد للطعن من قبل ابنه، قبل أن تتم الإطاحة بالابن خلال هروبه عبر مطار بغداد.

وقال المصدر لوكالة ”بغداد اليوم”، إن “قاضيًا في محكمة جنايات الكرخ تعرض للطعن من قبل ابنه مستخدما السلاح الابيض “السكين”.

تفاصيل طعن قاض عراقي على يد نجله

ذات المصدر أوضح أن الحادثة وقعت في منطقة “حي تونس”، وأثناء حضور عنصر الحماية لنقل القاض إلى المتسشفى قام الابن بطعنه مرة أخرى ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة.

والقاضي الذي تعرض للطعن على يد نجله حالته مستقرة الآن، بحسب المصدر، الذي أوضح أنه بعد تشكيل فريق عمل ومتابعة الكاميرات رصدت السلطات الابن متوجها إلى مطار بغداد الدولي.

وتم التبليغ عنه وتعميم مواصفاته وتم اعتقاله داخل مطار بغداد الدولي.

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وفجر الحادث موجة جدل واسعة بين العراقيين على مواقع التواصل، وسط تساؤلات عن سبب إقدام نجل القاضي على مثل هذه الجريمة البشعة بحق والده.

وطالبوا السلطات بتوضيح جميع ملابسات الجريمة وكواليسها للرأي العام، بسبب غرابة الحدث وغموضه.