موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والتشكيلة المتوقعة في الدوري الإنجليزي

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وطن- يلتقي فريق ليفربول ضد تشيلسي، الأحد، في مستهل مشواره ضمن منافسات الجولة الأولى من افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وستقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي على ميدان ملعب ( ستامفورد بريدج)، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين.

فيما ستكون المباراة القوية والصعبة بين كلا الفريقين مع افتتاح منافسات الدوري الممتاز، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي

كما وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وعمان، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وستبث كالعادة مباراة ليفربول وتشيلسي على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج) في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN sports 4)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11054، ومعدل ترميز 27500. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

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معلق مباراة ليفربول وتشيلسي

وسيعلق على مجريات المباراة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي

وسيدخل المدرب الألماني يورغن كلوب، المباراة أمام المنافس المستضيف للمباراة تشيلسي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع ليفربول (الريدز): أندرو روبرتسون، فيرجيل فان ديك، جويل ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، كورتيس جونز، أليكسيس ماك اليستير.

مركز الهجوم: محمد صلاح، ديوغو جوتا، كودي جاكبو.

تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول

وسيلعب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه ليفربول، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي، كما يلي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

دفاع تشيلسي (البلوز): بن تشيلويل، ليفي كولويل، سيلفا، رييس جميس.

خط الوسط: كونور غالاغير، إينزو فرنانديز، كارني تشوكويميكا.

مركز الهجوم: نيكولاس جاكسون، رحيم سترلينغ، كريستوفر نكونكو.