السبت, أغسطس 12, 2023
الرئيسيةرياضةموعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة أمام خيتافي في الدوري الإسباني
رياضة

موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة
موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة
- Advertisement -

وطن- يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، موعد مباراة برشلونة القادمة أمام خيتافي، الأحد، في مستهل مشوار الدفاع عن لقبه في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (كوليسوم ألفونسو بيريز)، مباراة برشلونة وخيتافي في منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم (الليغا).

موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة

وستكون مباراة برشلونة ضد خيتافي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

كما وبتوقيت القاهرة (مصر)، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

- Advertisement -

معلق مباراة برشلونة ضد خيتافي

ومن المقرر أن يعلق على مباراة برشلونة ضد خيتافي، على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

كما وستبث المباراة على قناة (1 BeIN sport premium HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11035، ومعدل ترميز 27500.وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة برشلونة ضد خيتافي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني تشافي، المباراة أمام نظيره المستضيف خيتافي، في منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: أليخاندرو بالدي، إريك غارسيا، جول كوندي، رونالد أراخو.

تدريبات خيتافي
تدريبات خيتافي

خط الوسط: جافي، بيدري، أوريول روميو، فرينكي دي يونج.

مركز الهجوم: رافينيا دياز( فيران توريس)، روبرت ليفاندوفسكي.

وكان فريق برشلونة قد توج بكأس جوان غامبر الأسبوع الماضي، بعد فوزه على منافسه توتنهام الإنجليزي برباعية ثمينة مقابل هدفين.

المصدروطن + نادي برشلونة تويتر + نادي خيتافي تويتر

اقرأ أيضاً

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو والتشكيلة في الدوري الإسباني

رياضة

الحارس كورتوا خارج الخدمة مع ريال مدريد والأخير أمام خيارين لا ثالث لهما

رياضة

نبأ سار لجماهير برشلونة بشأن التعاقدات هذا الصيف

رياضة

موعد برشلونة ضد توتنهام والتشكيلة في نهائي كأس جوان غامبر

رياضة

تشافي يحسم مستقبل عثمان ديمبيلي مع برشلونة بعد عرض باريس

رياضة

برشلونة يُعاقب غريمه ريال مدريد بالثلاثة في قمة الكلاسيكو الودية (شاهد)

رياضة

لن يُوقع مع مهاجم جديد.. باريس سان جيرمان يجد بديل مبابي في برشلونة

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة والتشكيلة في كلاسيكو الأرض

رياضة

قميص برشلونة الجديد يُثير غضب جماهير البرسا لهذا السبب (صور)

رياضة

فيروس يُلغي المباراة الودية بين برشلونة ويوفنتوس

رياضة

موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة أمام يوفنتوس في وديات الأندية

رياضة

رفضه برشلونة وتعاقد معه تشيلسي.. من هو البرازيلي المُوهوب أنجيلو غابرييل ؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وثائق مسربة.. السعودية تتجسس على وفد التفاوض الكويتي الخاص بحقل الدرة..تفاصيل صادمة أخرى!

إسرائيل ترحل يهوديا إيرانيا يشتبه في قيامه بمحاولة تجسس بعلبة مناديل !

رباعية نظيفة.. إنتر ميامي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الدوريات الأمريكي (شاهد)

تضامن واسع مع الكاتب الأردني الساخر أحمد الزعبي بعد الحكم بسجنه سنة بسبب تغريدة

مانشستر سيتي يبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي بفوزٍ نظيف على بيرنلي (فيديو)

هاتريك فيرمينو القياسي في أول ظهورٍ مع الأهلي في الدوري السعودي (شاهد)

رئيس أوغندا يتحدى البنك الدولي بعد تعليق التمويل بسبب قانون المثليين: سنواصل إعدامهم!

الملك عبدالله الثاني يمازح أحد الطلاب: “وريني عضلاتك”.. شاهد ردة فعله وكيف تصرف معه !

غسان سعود يعلّق على “حادثة الكحالة” ويتصدّر الترند في لبنان.. لماذا؟

لقطات مرعبة من حرائق هاواي .. يرمون أنفسهم في البحر هرباً من الكارثة! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC