موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

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وطن- يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، موعد مباراة برشلونة القادمة أمام خيتافي، الأحد، في مستهل مشوار الدفاع عن لقبه في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (كوليسوم ألفونسو بيريز)، مباراة برشلونة وخيتافي في منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم (الليغا).

موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة

وستكون مباراة برشلونة ضد خيتافي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

كما وبتوقيت القاهرة (مصر)، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

🔥 صباحكم همة ونشاط 💪 pic.twitter.com/10h6lBOKUY — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 10, 2023

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

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معلق مباراة برشلونة ضد خيتافي

ومن المقرر أن يعلق على مباراة برشلونة ضد خيتافي، على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

كما وستبث المباراة على قناة (1 BeIN sport premium HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11035، ومعدل ترميز 27500.وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة برشلونة ضد خيتافي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني تشافي، المباراة أمام نظيره المستضيف خيتافي، في منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: أليخاندرو بالدي، إريك غارسيا، جول كوندي، رونالد أراخو.

خط الوسط: جافي، بيدري، أوريول روميو، فرينكي دي يونج.

مركز الهجوم: رافينيا دياز( فيران توريس)، روبرت ليفاندوفسكي.

وكان فريق برشلونة قد توج بكأس جوان غامبر الأسبوع الماضي، بعد فوزه على منافسه توتنهام الإنجليزي برباعية ثمينة مقابل هدفين.