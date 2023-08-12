عمرو دياب في وضع حميمي مع فتاة أخرى بعد داليدا خليل (فيديو)

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وطن– ظهر الفنان المصري عمرو دياب في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وضع حميمي مع فتاة أخرى، بعد ضجة صوره مع داليدا خليل.

وبالفيديو الذي رصدته “وطن”، يتوسط عمرو دياب مجموعة من أصدقائه، يستمعون إلى أغنياته في إحدى قرى الساحل الشمالي.

أيوة جاي

وتحديداً على مقطع ” أيوة جاي بص البنت دي جامدة إزاي.. ساكتة لكن قلبها رغاي .. لون فستانها أنا وألوانها حاسس إني سافرت هواي”، تبدأ فتاة بملاطفة عمرو دياب ومداعبته.

وتساءل الناشطون عن هوية الفتاة الجديدة، لا سيما أن ضجة صوره مع الممثلة اللبنانية داليدا خليل، لم تبرد بعد.

بينما هاجم البعض الهضبة، ووصفوه بأنه “زير نساء”، وكل يوم مع فتاة مختلفة حسب تعبيرهم.

وكانت داليدا قد كشفت كواليس صورها مع عمرو دياب وسر القبلة.

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سر البوسة

وقالت داليدا خليل في تصريح لبرنامج “إي تي: “أنا قولتله بوسني قام باسني، طلعت بكل عفوية ما بدها هالقد”.

وحول كيفية لقاءهما، أجابت الممثلة اللبنانية: “كنت أنا وأصدقائي بمشروع عمرو دياب في الساحل الشمالي.. وتحمست كثيرا عندما عرفت أنه موجود وأنا من أشد المعجبات به”.

وعبرت داليدا عن صدمتها في تصريح آخر قائلة: “ليس من المعقول أن تصبح هناك قصة حب من وراء صور نشرتها مع عمرو دياب”.

لكن داليدا لم تنزعج من تعليقات الجمهور ووصفتها بأنها “حلوة ومهضومة”.