السبت, أغسطس 12, 2023
الرئيسيةحياتناعمرو دياب في وضع حميمي مع فتاة أخرى بعد داليدا خليل (فيديو)
حياتنا

عمرو دياب في وضع حميمي مع فتاة أخرى بعد داليدا خليل (فيديو)

هاجم البعض عمرو دياب ووصفوه بأنه "زير نساء"وكل يوم مع فتاة مختلفة

كتب رفيف عبدالله
عمرو دياب في وضع حميمي مع فتاة أخرى بعد داليدا خليل (فيديو)
عمرو دياب مع فتاة
- Advertisement -

وطن– ظهر الفنان المصري عمرو دياب في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وضع حميمي مع فتاة أخرى، بعد ضجة صوره مع داليدا خليل.

وبالفيديو الذي رصدته “وطن”، يتوسط عمرو دياب مجموعة من أصدقائه، يستمعون إلى أغنياته في إحدى قرى الساحل الشمالي.

أيوة جاي

وتحديداً على مقطع ” أيوة جاي بص البنت دي جامدة إزاي.. ساكتة لكن قلبها رغاي .. لون فستانها أنا وألوانها حاسس إني سافرت هواي”، تبدأ فتاة بملاطفة عمرو دياب ومداعبته.

وتساءل الناشطون عن هوية الفتاة الجديدة، لا سيما أن ضجة صوره مع الممثلة اللبنانية داليدا خليل، لم تبرد بعد.

بينما هاجم البعض الهضبة، ووصفوه بأنه “زير نساء”، وكل يوم مع فتاة مختلفة حسب تعبيرهم.

وكانت داليدا قد كشفت كواليس صورها مع عمرو دياب وسر القبلة.

- Advertisement -

سر البوسة

وقالت داليدا خليل في تصريح لبرنامج “إي تي: “أنا قولتله بوسني قام باسني، طلعت بكل عفوية ما بدها هالقد”.

وحول كيفية لقاءهما، أجابت الممثلة اللبنانية: “كنت أنا وأصدقائي بمشروع عمرو دياب في الساحل الشمالي.. وتحمست كثيرا عندما عرفت أنه موجود وأنا من أشد المعجبات به”.

عمرو دياب مع فتاة
الصورة التي أثارت ضجة كبيرة

وعبرت داليدا عن صدمتها في تصريح آخر قائلة: “ليس من المعقول أن تصبح هناك قصة حب من وراء صور نشرتها مع عمرو دياب”.

لكن داليدا لم تنزعج من تعليقات الجمهور ووصفتها بأنها “حلوة ومهضومة”.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

ابنة عمرو دياب تكشف ملابسها الداخلية الحمراء بطريقة مثيرة وحيلة ذكية (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب بمايوه خيط مثير وسط مئات العراة على الشاطئ (شاهد)

حياتنا

داليدا خليل تكشف طبيعة علاقتها بـ عمرو دياب وسر “البوسة” (فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب بقميص مفتوح بدون حمالة صدر وعشيقها يحاول تغطيتها بيديه (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب في أحضان عشيقها على أنغام أغنية والدها (فيديو)

حياتنا

عمرو دياب يحتضن ويقبل داليدا خليل .. صور مثيرة أشعلت الجدل فما وراءها؟! (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب برفقة عشيقها على جزيرة للعراة.. هكذا استمتعت بوقتها دون خجل (شاهد)

حياتنا

بنات عمرو دياب ببكيني خيط وتوثقان لحظة تبول عشيقيهما (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تُخرس متابعيها بعد ظهورها بملابسها الداخلية في إسبانيا (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلادها بالنوم على بطنها بين شابين وسيمين! (شاهد)

حياتنا

كنزي ابنة عمرو دياب تكشف ملابسها الداخلية بعد جلوسها بطريقة فاضحة (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تهز مؤخرتها وتقبل حبيبها الوسيم بجرأة في سهرة صاخبة (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ابنة عمرو دياب تكشف ملابسها الداخلية الحمراء بطريقة مثيرة وحيلة ذكية (شاهد)

فضيحة وزير الأوقاف المصري مختار جمعة: يتابع حساب جنسي مشبوه (شاهد)

نوال الزغبي تشعل الجدل بفستان ذهبي مكشوف الصدر يصلح لنجمات الاستعراض! (شاهد)

ابنة غوارديولا تكشف محيط منطقتها الحساسة لتثبت لمتابعيها هذا الأمر! (شاهد)

الأميرة رجوة آل سيف.. صور جديدة بشعر قصير ومجعد تغزو مواقع التواصل.. ما قصتها؟

رقص ابنة نادين نجيم بالمايوه يتسبب لها بأزمة.. “ربوا ولادكم” (فيديو)

تقرير: لماذا ترفض مصر طلبات أمريكية لتسليح أوكرانيا!؟

استطلاع رأي يكشف ثقة الشباب العربي بتركيا كأفضل حليف.. ماذا بشأن قطر والإمارات والسعودية؟!

جمانا مراد تثير جدلا بإطلالتها الفاضحة في السعودية.. صدر منفوخ ومكشوف (شاهد)

مايا رعيدي ملكة جمال لبنان توقف قلوب متابعيها بالبكيني المثير! (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC