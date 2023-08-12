صفقة عسكرية مع السعودية تفتح شهية تركيا لحصيلة تصدير غير مسبوقة

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وطن- من المتوقع أن تعزز الصفقة التاريخية البالغة 3.1 مليار دولار التي وقعتها شركة Baykar الرائدة في تصنيع الطائرات بدون طيار في تركيا مع المملكة العربية السعودية، الشهر الماضي، الصادرات العسكرية التركية إلى مستوى قياسي هذا العام، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع شركة الخليج ذات الوزن الثقيل.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا تهدف إلى الحصول على ستة مليارات دولار من صادرات الصناعات الدفاعية هذا العام، لكن المبيعات يمكن أن تتجاوز هذا الرقم لتصل إلى 7.5 مليار دولار، وفقًا لممثلي ومراقبي قطاع الصناعة الدفاعية في تركيا.

وتم التوقيع على الصفقة بين بايكار والحكومة السعودية خلال زيارة أردوغان للسعودية في 18 يوليو، والتي شكلت نقطة عالية في إصلاح العلاقات بين أنقرة والرياض بعد سنوات من التنافس الإقليمي والتوترات في أعقاب الربيع العربي.

ويعد الاضطراب الاقتصادي في تركيا والآمال في جذب الاستثمار السعودي من بين الدوافع الرئيسية لسعي المصالحة، وفي حين ظهرت القليل من التفاصيل حول صفقة الدفاع، قال ممثلو Baykar إنها تنطوي على بيع طائرات بدون طيار قتالية من Bayraktar Akinci إلى المملكة العربية السعودية والتعاون في صناعة الدفاع ، واصفين إياها بأنها “أكبر عقد تصدير دفاعي وطيران في تاريخ تركيا”.

تطلعات سعودية لاتفاق استراتيجي

وقبل أيام، أعلنت شركة الصناعات العسكرية السعودية المملوكة للدولة، توقيع اتفاقية “استراتيجية” مع شركة بايكار لتوطين إنتاج طائرات أكينجي وأنظمتها في المملكة العربية السعودية، مشيدة بذلك باعتبارها خطوة من شأنها تعزيز قدرات التصنيع العسكري للمملكة.

وأعلنت وكالة الصناعة الدفاعية التابعة للحكومة التركية عن صفقتين إضافيتين، الأولى بين الشركة السعودية إن سي إم إس وشركة أسيلسان التركية لإنتاج الإلكترونيات الدفاعية، حيث يستلزم التعاون في الأنظمة الكهروضوئية وتقنيات مجموعات التوجيه، والصفقة الثانية بين إن سي إم إس وشركة روكيتسان التركية لصناعة الصواريخ، حيث تغطي الذخائر الذكية وأدوات التوجيه.

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في السياق، قالت مصادر من الوكالة لموقع “المونيتور” إن الصادرات العسكرية التركية ستتجاوز بسهولة 6 مليارات دولار بحلول نهاية العام بفضل الصفقة مع السعودية، بعد أن تجاوزت 3 مليارات دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام.

وقالت المصادر دون الخوض في التفاصيل، إن الصادرات العسكرية سجلت في يوليو وحده أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق بلغ 657.5 مليون دولار.

ولا تزال الطائرات بدون طيار على رأس قائمة الصادرات العسكرية للبلاد ، حيث جلبت حوالي 740 مليون دولار في النصف الأول من العام ، تليها 400 مليون دولار في مبيعات أنظمة الذخيرة والصواريخ وقرابة 230 مليون دولار في مبيعات المركبات البرية، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الدفاع التركية، ورابطة مصنعي صناعة الطيران.

ويتفق ممثلو القطاع على أن هدف التصدير البالغ 6 مليارات دولار، سوف يتحقق بسهولة هذا العام. وبعد الاتفاق مع المملكة العربية السعودية، يعتقد البعض أن الرقم قد يصل إلى 8 مليارات دولار. وبلغت صادرات القطاع 4.3 مليار دولار في عام 2022 ، وهو أكبر رقم سنوي حتى الآن.

وقال أوزغور إكسي ، رئيس تحرير موقع TurDef.com، وهو موقع إخباري عن صناعة الدفاع، إن قلة توقعوا احتمال صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف: “من هنا يمكن أن تصل الصادرات الآن إلى 7.5 مليار دولار بحلول نهاية العام”، مشيرًا إلى أن الصفقة من المرجح أن تساعد في تعزيز مبيعات الذخيرة أيضًا.

ويعتقد أنيل شاهين ، رئيس تحرير موقع SavunmaSanayiST.com، وهي بوابة أخرى مخصصة لصناعة الدفاع، أن الصادرات التركية يمكن أن تصل إلى 8 مليارات دولار ، مشيرًا إلى أن الحجم الكبير للصفقة مع المملكة العربية السعودية كان مفاجأة.

وكانت المشتريات الرئيسية في المملكة العربية السعودية من الولايات المتحدة وأحيانًا من الصين. لكنها كانت تبحث عن خيارات جديدة لبعض الوقت وقد أثمرت هذه الجهود الآن.

وفقًا لشاهين ، ظهرت طائرة Akinci UCAV – التي يبلغ سعرها حوالي 100 مليون دولار – كخيار أرخص بكثير للمملكة العربية السعودية مقارنة بالطائرات بدون طيار أمريكية الصنع ، وهي أغلى بثلاث مرات تقريبًا.

وأشار شاهين إلى أن طائرة Akinci UCAV تتميز بأكثر من قدرات قتالية “Akinci”، فهي مجهزة بأنظمة استشعار متقدمة إلى حد ما، لذلك ستحصل المملكة العربية السعودية أيضًا على قدرة استخباراتية في الوقت الحقيقي في السيطرة على مناطقها البحرية.

ويمكن للطائرات بدون طيار أن تلعب دورًا نشطًا للغاية في رسم الصور البحرية التكتيكية المتعلقة بتحركات السفن. من خلال تحليق حوالي 10 طائرات بدون طيار في وقت واحد ، ستحصل على قدرة كبيرة عبر منطقتها البحرية.

وأشار شاهين إلى إعلان شركة روكيتسان في وقت سابق من هذا العام أن صاروخ كروز المصغر الخاص بالشركة أطلق بنجاح من طائرة بدون طيار من طراز Akinci ، وهو تطور وصفه المسؤولون الأتراك بأنه الأول من نوعه في العالم.

وتابع: “أعتقد أن المملكة العربية السعودية ربما اشترت صواريخ كاكير أيضًا كجزء من الصفقة”، وقال شاهين إن شراءهم ذخائر [روكيتسان] MAM-L و MAM-T بدون طيار يعتبر شبه مؤكد.

وأضاف شاهين أنه في حين أن بايكار والشركات الكبرى الأخرى ستكون المستفيد الرئيسي من الصفقة، فإن المقاولين من الباطن سيحققون مكاسب ملحوظة أيضًا، وأوضح أن زيادة الصادرات ستعني أيضًا المزيد من الأموال للبحث والتطوير في صناعة الدفاع التركية.

وشدد أويتون أورهان، الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط ومقره أنقرة، على الأهمية السياسية للصفقة وانعكاساتها على المدى الطويل، وقال: “المشاكل في العلاقات الثنائية بعد الربيع العربي توترت الطرفين، لقد داسوا على أصابع بعضهم البعض في أماكن مختلفة وحتى دخلوا في التنافس مع بعضهم البعض، الآن نرى أن كلاهما يحتاج إلى الآخر، يجب أن يُنظر إلى الصفقة أيضًا على أنها نتيجة لجهود المملكة العربية السعودية وتركيا للتقريب سياسيًا”.

ووفقًا لأورهان ، فإن الصفقة تمهد الطريق لتعاون تركي سعودي طويل الأمد في صناعة الدفاع ، بما في ذلك احتمال بيع معدات منتجة بشكل مشترك في المملكة العربية السعودية إلى دول ثالثة. وقال: “من المحتمل أن تتضمن تفاصيل الصفقة التخطيط للإنتاج المشترك وكيف وأين سيتم تسويق تلك المنتجات المشتركة بما يتماشى مع مصالح البلدين”.