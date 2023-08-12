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“روح انضب” .. نادين نجيم تخرج عن طورها بعد نشر معلومات عن طليقها أزعجتها! (شاهد)

في 16 يونيو/حزيران 2012، تزوجت نادين نجيم بالمهندس هادي الأسمر، الذي جمعتها به قصة حب استمرت شهوراً، لكنهما انفصلا في 14 سبتمبر/ أيلول 2019

كتب أنس السالم
نادين نجيم وطليقها هادي الأسمر
نادين نجيم وطليقها هادي الأسمر
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وطن – زعم حساب “Charbelitta- شربليتا” الذي ينشر ما يقول إنها “فضائح المشاهير”، استدعاء الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الى قصر العدل بعد دعوى من طليقها هادي الأسمر، بسبب هجومها عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعم حساب “شربليتا” على تويتر أنه تم استدعاء الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم أمس الجمعة، الى قصر العدل في منطقة بعبدا اللبنانية، حيث كانت حاضرة بصفة مدعى عليها من قبل زوجها السابق الذي “لجأ إلى القضاء لإنهاء المهزلة التي تقترفها ضده في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شنت عليه حرباً عبر حساباتها الخاصة ومن خلال احدى الصفحات التابعة لنضال الأحمدية التي دأبت على التشهير به علناً”.

حساب شربليتا يزعم استدعاء نادين نسيب نجيم الى قصر العدل بعد دعوى من زوجها السابق
حساب شربليتا يزعم استدعاء نادين نسيب نجيم الى قصر العدل بعد دعوى من زوجها السابق

وتابع الحساب: “أما هو -زوج نادين السابق- فقد التزم الصمت وطلب من نادين نجيم وقف هذه المهزلة من أجل أولادهما، لكنها رفضت كل محاولات زوجها السابق، ما اضطره مقاضاتها في محكمة قصر عدل بعبدا”.

وقال إن هذا “ما يفسر تهجمها عليه بطريقة غير مباشرة على صفحتها الرسمية في انستغرام”.

نادين نجيم وطليقها هادي الأسمر
نادين نجيم وطليقها هادي الأسمر

نادين نسيب نجيم تردّ على “شربليتا”

في منشور على حسابها في انستغرام، ردت الفنانة نادين نسيب نجيم على مزاعم “شربليتا”، وقالت مشيرةً إلى صاحب الحساب: “صلح معلوماتك يا شربل الاسمر الداعم الاول لطليقي هادي الاسمر و صاحب صفحة غير محترمة، نزلت لانه انا مدعيي على هادي الاسمر بتلفيق و التزوير و القدح والذم يلي من اسبوعين نزل على المحكمة للاستجواب و ما حدا عرف لانه انا بتكتم عن اسراري و ما بحكي ابداً عن مشاكلي عكس غير عالم!”.

نادين نسيب نجيم تردّ على شربليتا
نادين نسيب نجيم تردّ على شربليتا

وأكملت نادين: “روح انضب بقى انت ويلي عم يدفعولك و اسكوت احسن ما انت كمان تلحقوا . ما تشوه الحقيقة احسنلك!”.

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وقالت: “سكتت كتير ما رح اسكت بقى عن حقي سكتت ٤ سنين و انا عم اتعذب مني مستعدة بقى اسكت عن كرامتي و كرامة ولادي حتى احمي ناس عم تطعن فيي ليل نهار و تشوه سمعتي مين ما كان يكون! “.

طلاق نادين نجيم وهادي الأسمر 

في 16 يونيو/حزيران 2012، تزوجت نادين نجيم بالمهندس هادي الأسمر، الذي جمعتها به قصة حب استمرت شهوراً، بحسب ما ذكرته مجلة “ليالينا“.

لكنها في 14 سبتمبر/ أيلول 2019، أعلنت، بشكل مفاجئ، انفصالها عن زوجها هادي الأسمر. مشيرةً إلى أن قرارها لم “يكن سهلاً”.

هادي الاسمر و نادين نجيم
هادي الاسمر و نادين نجيم

وكتبت نجيم في تغريدة على حسابها بتويتر “القرار ما كان سهلاً علينا. والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب. بس العِشرة والاحترام والمعزّة بضلوا”.

وأضافت: “الأهم الثمرة الحلوة؛ ولادنا. ما في كلمة تعبّر عن شعوري بهل اللحظة، بس هيك صار. الله يحمينا، وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد. شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبّتكم النا”.

المصدررصد وطن (تويتر - انستغرام) - موالعق الكترونية

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