رقص ابنة نادين نجيم بالمايوه يتسبب لها بأزمة.. “ربوا ولادكم” (فيديو)

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وطن- هاجمت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، إحدى متابعاتها التي انتقدت رقص ابنة الفنانة بمايوه في حوض الاستحمام.

ونشرت نادين نجيم فيديو لابنتها “هيفين” وهي ترقص في حوض استحمام بالمايوه.

يا مشحرة يازهرة

وعلقت نادين على ابنتها: “لقطتها وهي ترقص.. كانت تسير كعارضات الأزياء”.

وتابعت: “حاسة عبالي قول يا مشحرة يا زهرة”.

لكن نادين تفاجأت بتعليق من متابعة هاجمتها قائلة: “فعلا يا مشحرة وليك ربوا أولادكم بلاش يصيروا زيكم مستقبلا”.

هذا التعليق استفز نادين التي ردت بشراسة قائلة: “أول شي شو بى مستقبلي؟ وعيب عليكى احترمينى واحترمى بنتي طفلة”.

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وتابعت: “بكل الأحوال انتى عملتى حياتك ومبسوطة فيها فلا تتدخلى بمستقبل غيرك وانتى بتحلمى بربع يلى انا حققته فى حياتى”.

تنمر

وسبق أن هاجمت نادين “التنمر” الذي تتعرض له عبر السوشيال ميديا.

وكتبت : “يتنمرون عليَّ بسبب تلك الصور.. ألا يخجلون من أنفسهم أين هي الإنسانية؟”

وتابعت نادين: “كيف يمكننا دعم بعضنا البعض في مثل هذا العالم السام والقاسي؟ للنساء عليكن الدفاع عن أنفسكن وعن بعضكن البعض.. كن لطيفًا لا يكلفك أي شيء أن تنشر الحب والدعم”.