الأحد, أغسطس 13, 2023
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حياتنا

دنيا بطمة ترفع مستوى الإثارة.. صدرها خرج من الفستان (فيديو)

جدد محمد الترك تهديده بأخذ حضانة ابنتيه غزل وليلى روز الترك من والدتهما دنيا بطمة

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة ترفع مستوى الإثارة.. صدرها خرج من الفستان (فيديو)
دنيا بطمة
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وطن- تجاهلت الفنانة المغربية دنيا بطمة، تهديدات طليقها المنتج البحريني محمد الترك، بأخذ حضانة بناتها منها، ورفعت مستوى الجرأة في لقطات جديدة على البحر.

ونشرت دنيا بطمة مقاطع عبر خاصية الستوري على حسابها في انستجرام، وهي ترتدي كاش مايوه أوف شولدر من جهة واحدة يكشف صدرها بوضوح.

دنيا بطمة
دنيا بطمة

وفي لقطات أخرى، رفعت الفنانة المغربية مستوى الإثارة باستعراض ساقيها فقط إلى الفخذ دون باقي جسدها.

تهديدات جديدة

وكان طليق دنيا بطمة، قد جدد تهديده بأخذ حضانة ابنتيه غزل وليلى روز الترك من والدتهما.

وقال محمد الترك في بث مباشر عبر “سناب شات”، رداً على سؤال أحد متابعيه، إن طفلتيه ليس لهما أم.

وأوضح أن بطمة لا تقضي الكثير من الوقت مع بناتها بحكم انشغالاتها وارتباطاتها الفنية.

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وأشار طليق بطمة إلى أن ما يمنعه من حضانة ابنتيه، هو بعض الإجراءات القانونية التي هي بصدد الانتهاء على حد زعمه.

المصدررصد ومتابعة وطن

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