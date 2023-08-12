تماسيح تخرج من تحت الأرض وتهاجم المنازل.. فيديو مُرعب ومصير مُصوره مجهول

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وطن- أشعلت حادثة غير مسبوقة ضجة كبيرة في مناطق سكنية بإندونيسيا، حيث ظهر تمساحان عملاقان فجأة من تحت الأرض كانا قد دخلا عبر أنابيب المجارى الإسمنتية، حتى وصلت إلى المناطق السكنية، لتثير حالة من الهلع والفزع بين السكان.

وقد أثارت هذه الحادثة الغريبة، التي لم يتثبّت “وطن” من تاريخ وموقع حدوثها بدقة، استنفاراً كبيراً بين المواطنين والسلطات، حسب ما ذكرت موقع إخبارية محلية.

حيث انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر اللحظة التي خرجت فيها التماسيح العملاقة من فتحة الصرف الصحي ودخلت إلى زقاق ضيق.

هروب تمساح نحو مُصور الفيديو

وقامت فرق الإنقاذ والسلطات المحلية بسرعة بالتدخل للسيطرة على الوضع ومحاولة إبعاد التماسيح عن المناطق السكنية، بعد إخراجها من المجاري، حسب ماكشفت عنه مقاطع فيديو متداولة.

وتظهر تلك المقاطع، أنه تم بالفعل الإمساك بواحد من تلك التماسيح بجهود مشتركة من قبل فرق الإنقاذ وبعض المواطنين، حيث من المقرر أن يتمّ نقله لاحقاً إلى مكان آمن وبعيد عن المناطق السكنية.

Persoalan terpenting….bagaimana dua ekor buaya ini boleh ada dalam lantai? pic.twitter.com/i8D7v0b4Kv — MYNEWSHUB (@mynewshub) August 9, 2023

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ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، تمكن التمساح الآخر من الهروب باتجاه مسجل الفيديو، تاركًا العديد من الأسئلة في أذهان كل من شاهد.

حيث قُطع البث في تلك اللحظة دون التأكد مما إذا كان صاحب الفيديو قد تعرّض للأذى من قبل التمساح المشار له.