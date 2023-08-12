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تقارير

تقرير: لماذا ترفض مصر طلبات أمريكية لتسليح أوكرانيا!؟

اتبعت مصر مسارًا محايدًا للحرب في أوكرانيا على الرغم من تلقيها 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة

كتب أنس السالم
مصر ترفض تسليح أوكرانيا
مع اندلاع حرب أوكرانيا أظهر السيسي القليل من الرغبة في قطع العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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وطن – رفضت مصر عدة طلبات من الولايات المتحدة لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدة رغبة القاهرة في الحفاظ على موقف محايد من الحرب الأوكرانية – الروسية، على الرغم من تلقيها مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تلقى ردا “غير ملزم” في مارس عندما طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

خطط السيسي في البداية لتزويد روسيا، خصم أوكرانيا، سراً، بـ 40 ألف صاروخ، وطلب من المسؤولين إبقاء الصفقة سرية “لتجنب المشاكل مع الغرب”، وهو ما كشفته مجموعة من الوثائق الأمريكية السرية المنشورة على تطبيق Discord، في أبريل.

خطط السيسي لتزويد روسيا خصم أوكرانيا سرا بـ 40 ألف صاروخ
خطط السيسي لتزويد روسيا خصم أوكرانيا سرا بـ 40 ألف صاروخ (وثائق سرية)

كشفت مجموعة أخرى من الوثائق المسربة أن مصر تراجعت لاحقًا عن تلك الخطة وسط ضغوط أمريكية. ووافقت على إنتاج ذخيرة مدفعية لأوكرانيا، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

وقالت “وول ستريت جورنال” إن واشنطن طلبت من مصر إعطاء أوكرانيا قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة صغيرة.

مصر ترفض تسليح أوكرانيا

منذ اجتماع أوستن مع السيسي، قدم كبار المسؤولين الأمريكيين طلبات متعددة للقاهرة لمتابعة الطلب دون جدوى.

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لويد أوستن والسيسي
لويد أوستن والسيسي

وفقًا لـ”وول ستريت جورنال”، يقول المسؤولون المصريون “سراً” إنهم لا يعتزمون إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.كما نقل موقع “ميدل ايست آي” البريطاني

ومصر ليست الوحيدة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي رفضت النداءات الأمريكية بقطع العلاقات مع روسيا ومساعدة أوكرانيا.

قامت تركيا، التي حاولت وضع نفسها كوسيط في الصراع، بأعمال نشطة مع روسيا وسط العقوبات الأمريكية.

في غضون ذلك، رحبت الإمارات العربية المتحدة بتجار النفط الروس في إمارة دبي.

لكن رفض مصر جدير بالملاحظة؛ لأن القاهرة تعتمد بشدة على الولايات المتحدة في المساعدة العسكرية.

تتلقى مصر حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا. مما يجعلها ثاني أكبر متلقٍ، بعد إسرائيل فقط.

المساعدات العسكرية الامريكية لمصر
تتلقى مصر حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا كمساعدات عسكرية أمريكية

يأتي الجزء الأكبر من هذا الدعم عبر برنامج يسمى التمويل العسكري الأجنبي.

تحتفظ الولايات المتحدة بأموال مخصصة لمصر في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وتقوم وزارة الدفاع بعمليات شراء من مقاولي الدفاع الأمريكيين نيابة عن مصر باستخدام أموال بالتعاون مع مسؤولي الدفاع في القاهرة.

العلاقات بين السيسي وبوتين مستمرة

استثمر السيسي مبالغ كبيرة في مشتريات الأسلحة منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب 2013 الذي أطاح بسلفه المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي.

واستمرت عمليات الشراء على الرغم من معاناة مصر من أزمة اقتصادية جعلت البلاد تواجه نقصًا في العملة الأجنبي . إضافة لتضخم مزدوج الرقم دفع المصريين من الطبقة الوسطى إلى الفقر.

في وقت سابق من هذا العام، منحت الولايات المتحدة شركة بوينج عقدًا بقيمة 426 مليون دولار لإنتاج 12 طائرة هليكوبتر جديدة من طراز شينوك للقوات الجوية المصرية.

وفي مارس، أخبر الجنرال فرانك ماكنزي، القائد الأعلى السابق للقوات في الشرق الأوسط، الكونجرس أن الولايات المتحدة تخطط للموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز F-15 إلى مصر.

الولايات المتحدة ومصر شريكان أمنيان رئيسيان، لكن السيسي سعى إلى تنويع شبكة القاهرة، وعقد صفقات مع فرنسا وروسيا.

بين عامي 2017 و 2021 ، كانت موسكو أكبر مزود للأسلحة إلى البلاد. حيث كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتطلع إلى التحوط من الاعتماد على الولايات المتحدة.

مع اندلاع الحرب في أوكرانيا والتوتر في صناعة الأسلحة الروسية، اقترح كبار المسؤولين الأمريكيين أن هناك فرصة للاقتحام في غزوات الكرملين.

لكن السيسي أظهر القليل من الرغبة في قطع العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

حضور السيسي القمة الروسية الأفريقية
حضور السيسي القمة الروسية الأفريقية

وقد حضر قمة القادة الأفارقة في سان بطرسبرج في يوليو.

في غضون ذلك، واصلت مصر شراء غالبية قمحها من روسيا. مع ارتفاع الواردات الروسية بالفعل وسط الحرب في أوكرانيا.

المصدرmiddleeasteye - وول ستريت جورنال - واشنطن بوست - ترجمة وتحرير وطن

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