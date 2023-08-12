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الأميرة رجوة آل سيف.. صور جديدة بشعر قصير ومجعد تغزو مواقع التواصل.. ما قصتها؟

أشاد المتابعون بجمال الأميرة رجوة الحسين بهذه الإطلالات الكلاسيكية التي تميز بها نساء الستينيات والسبعينيات

كتب رفيف عبدالله
الأميرة رجوة آل سيف.. صور جديدة بشعر قصير ومجعد تغزو مواقع التواصل.. ما قصتها؟
رجوة آل سيف
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وطن– نشر حساب مختص بأخبار العائلات الملكية في العالم العربي، صوراً مفاجئة للأميرة رجوة آل سيف زوجة ولي العهد الأمير الحسين.

وظهرت الأميرة رجوة الحسين في صور بالأبيض والأسود، بإطلالة كلاسيكية، وشعر مجعد، وقصير في بعض الصور.

ليست حقيقية

وتنوعت إطلالات كنة الملكة رانيا في الصور، فظهرت في إحداها وهي تضع التاج، وفي صورة أخرى تضع شالاً على رأسها يغطي نصف شعرها.

الأميرة رجوة آل سيف
صور تم انشاءها بالذكاء الصناعي
الأميرة رجوة آل سيف
تبدو رجوة أميرة من القصص الخيالية

لكن المفاجأة أن الصور ليست حقيقية، بل تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي.

حيث أوضح حساب All about Arab Royals : ” للحظة ظننت انها صور حقيقية للأميرة رجوة.. لكن تبين لي انها اعدت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي”.

الأميرة رجوة آل سيف
ظهرت في الصور بشعر قصير أيضاً
الأميرة رجوة آل سيف
شبهها البعض بنجمة بوليود كاترينا كيف

أجمل أميرة

وأشاد المتابعون بجمال الأميرة بهذه الإطلالات التي تميز بها نساء الستينيات والسبعينيات.

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وجاء في التعليقات: ” جميلة بس جمالها الطبيعي احلى بكثير “.

وكتب آخر: “ما أجملها من أميرة”.

الأميرة رجوة آل سيف
إطلالة كلاسيكية للأميرة رجوة

وشبهتها متابعة بنجمة بوليود الحسناء كاترينا كيف.

وعقبت أخرى: “ماشاء الله قمر الله يحفظها ويحميها”.

وكان ولي عهد الأردن قد عقد قرانه على الشابة السعودية رجوة آل سيف في الأول من يونيو الماضي، في حفل جرى في الأردن وحضره شخصيات من حول العالم كما تابعه الملايين.

المصدررصد ومتابعة وطن

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