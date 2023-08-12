الأميرة رجوة آل سيف.. صور جديدة بشعر قصير ومجعد تغزو مواقع التواصل.. ما قصتها؟

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وطن– نشر حساب مختص بأخبار العائلات الملكية في العالم العربي، صوراً مفاجئة للأميرة رجوة آل سيف زوجة ولي العهد الأمير الحسين.

وظهرت الأميرة رجوة الحسين في صور بالأبيض والأسود، بإطلالة كلاسيكية، وشعر مجعد، وقصير في بعض الصور.

ليست حقيقية

وتنوعت إطلالات كنة الملكة رانيا في الصور، فظهرت في إحداها وهي تضع التاج، وفي صورة أخرى تضع شالاً على رأسها يغطي نصف شعرها.

لكن المفاجأة أن الصور ليست حقيقية، بل تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي.

حيث أوضح حساب All about Arab Royals : ” للحظة ظننت انها صور حقيقية للأميرة رجوة.. لكن تبين لي انها اعدت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي”.

أجمل أميرة

وأشاد المتابعون بجمال الأميرة بهذه الإطلالات التي تميز بها نساء الستينيات والسبعينيات.

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وجاء في التعليقات: ” جميلة بس جمالها الطبيعي احلى بكثير “.

وكتب آخر: “ما أجملها من أميرة”.

وشبهتها متابعة بنجمة بوليود الحسناء كاترينا كيف.

وعقبت أخرى: “ماشاء الله قمر الله يحفظها ويحميها”.

وكان ولي عهد الأردن قد عقد قرانه على الشابة السعودية رجوة آل سيف في الأول من يونيو الماضي، في حفل جرى في الأردن وحضره شخصيات من حول العالم كما تابعه الملايين.