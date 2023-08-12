استعراض مؤخرات وصدور في السعودية باسم الترفيه ورقص فاضح

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وطن- في مشهد لم يعد غريباً داخل المملكة العربية السعودية في ظل الانفتاح الذي يقوده الحاكم الفعلي للبلاد، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تداول سعوديون مقطع فيديو يظهر مغنية غير معروفة ضمن مهرجان “صيف نجران” وهي تستعرض جسدها بملابس مثيرة.

كما ظهرت المغنية على المسرح في مهرجان “صيف نجران”، تقوم بحركات إثارة وابتذال كانت إلى زمن قريب من التابوهات الاجتماعية الممنوعة داخل المملكة التي كانت تعرف بالمحافظة.

وانطلق مهرجان “صيفنا هائل 2023” برعاية أمير منطقة نجران، جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، في عدة فعاليات منذ يوم 9 يوليو وتستمر فعاليته لمدة شهرين حتى، 9 سبتمبر، في عدة مواقع داخل مدينة نجران.

مقطع متداول من فعاليات حفل صيف نجران. pic.twitter.com/39qCOTqNht — Golden Dose (@GoldenDose) August 12, 2023

رقص وإثارة في مهرجان صيف نجران

وظهرت المغنية وهي ترتدي فستاناً طويلاً ضيقاً يظهر من تحته بنطال أسود أكثر ضيقاً، وتقوم بحركات إثارة غرائزية.

رافعة رأسها وممسكة بالميكرفون بطريقة ابتذالية أشبه بمغنيات الأعراس الغجريات أو راقصات الملاهي.

فقرة في موسم صيف نجران !!

ما هذا وكيف يسمح به !! pic.twitter.com/0rYpn40yiQ — نحو الحرية (@hureyaksa) August 12, 2023

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وتتمايل بميوعة وانحلال وهي تردد كلمات غير مفهومة “ياحو وي وي وي”.

مما دفع ببعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل عن مغزى هذه الفقرة في موسم صيف نجران وكيف سُمح بها.

وفي هذا السياق علق “صلاح سعد” : “سبحان الله شيطانة ترقص للشياطين يا فرحة إبليس اللعين”.

وتابع بنبرة دعاء : “اللهم أرفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم”.

سبحان الله شيطانة ترقص للشياطين يا فرحة إبليس اللعين اللهم أرفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهد كل من كانت علي عينه غشاوة وردنا جميعا إلي دينك الحنيف ردا جميلا وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين — صلاح سعد (@slahsd789244351) August 12, 2023

وعقب آخر: ” اللهم انا نبرأ اليك من هذا ومن أفعال محمد بن سلمان ومستشاريه وكل من يطيعه من الفاسدين المارقين النشاز”.

وقال “حمود أبو مسمار”: “بوصلة الترفية –التسفيه- صوب “نجران”.

واستدرك :”تبرج ورقص ضمن فعاليات حفل “صيف نجران”.

وعلق “‏حمدوفيتش“: ” لو جاءوا بفتى نجران أو محمد الشادي لأطربوا الجمهور وخرج الناس راضين بدل التشوه البصري الظاهر أمامنا”.