السبت, أغسطس 12, 2023
الرئيسيةالهدهداستعراض مؤخرات وصدور في السعودية باسم الترفيه ورقص فاضح
الهدهد

استعراض مؤخرات وصدور في السعودية باسم الترفيه ورقص فاضح

ظهرت المغنية التي شبهها البعض بالراقصة أكثر منها مغنية، وهي ترتدي ملابس فاضحة وتقوم بحركات غير لائقة لإثارة الغرائز على المسرح ضمن فاعليات صيف نجران

كتب خالد الأحمد
استعراض مؤخرات وصدور في السعودية باسم الترفيه ورقص فاضح
استعراض مؤخرات وصدور في السعودية
- Advertisement -

وطن- في مشهد لم يعد غريباً داخل المملكة العربية السعودية في ظل الانفتاح الذي يقوده الحاكم الفعلي للبلاد، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تداول سعوديون مقطع فيديو يظهر مغنية غير معروفة ضمن مهرجان “صيف نجران” وهي تستعرض جسدها بملابس مثيرة.

كما ظهرت المغنية على المسرح في مهرجان “صيف نجران”، تقوم بحركات إثارة وابتذال كانت إلى زمن قريب من التابوهات الاجتماعية الممنوعة داخل المملكة التي كانت تعرف بالمحافظة.

وانطلق مهرجان “صيفنا هائل 2023” برعاية أمير منطقة نجران، جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، في عدة فعاليات منذ يوم 9 يوليو وتستمر فعاليته لمدة شهرين حتى، 9 سبتمبر، في عدة مواقع داخل مدينة نجران.

استعراض مؤخرات وصدور في السعودية
استعراض مؤخرات وصدور في في مهرجان صيف نجران

رقص وإثارة في مهرجان صيف نجران

وظهرت المغنية وهي ترتدي فستاناً طويلاً ضيقاً يظهر من تحته بنطال أسود أكثر ضيقاً، وتقوم بحركات إثارة غرائزية.

رافعة رأسها وممسكة بالميكرفون بطريقة ابتذالية أشبه بمغنيات الأعراس الغجريات أو راقصات الملاهي.

- Advertisement -

وتتمايل بميوعة وانحلال وهي تردد كلمات غير مفهومة “ياحو وي وي وي”.

مما دفع ببعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل عن مغزى هذه الفقرة في موسم صيف نجران وكيف سُمح بها.

وفي هذا السياق علق “صلاح سعد” : “سبحان الله شيطانة ترقص للشياطين يا فرحة إبليس اللعين”.

وتابع بنبرة دعاء : “اللهم أرفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم”.

وعقب آخر: ” اللهم انا نبرأ اليك من هذا ومن أفعال محمد بن سلمان ومستشاريه وكل من يطيعه من الفاسدين المارقين النشاز”.

وقال “حمود أبو مسمار”: “بوصلة الترفية –التسفيه- صوب “نجران”.

واستدرك :”تبرج ورقص ضمن فعاليات حفل “صيف نجران”.

وعلق “‏حمدوفيتش“: ” لو جاءوا بفتى نجران أو محمد الشادي لأطربوا الجمهور وخرج الناس راضين بدل التشوه البصري الظاهر أمامنا”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

استطلاع رأي يكشف ثقة الشباب العربي بتركيا كأفضل حليف.. ماذا بشأن قطر والإمارات والسعودية؟!

حياتنا

جمانا مراد تثير جدلا بإطلالتها الفاضحة في السعودية.. صدر منفوخ ومكشوف (شاهد)

تقارير

وثائق مسربة.. السعودية تتجسس على وفد التفاوض الكويتي الخاص بحقل الدرة..تفاصيل صادمة أخرى!

الهدهد

إمام الحرم ماهر المعيقلي يثير قلق المصلين.. هذا ما جرى وهكذا أنقذ “السديس” الموقف (شاهد)

تقارير

تحليل: كيف قلصت الإمارات الفارق مع السعودية في سوق النفط بصمت؟!

الهدهد

ثمار رؤية ولي العهد.. قبلات ساخنة بين فتاة سعودية وشابين على الملأ

الهدهد

مثلية جنسية وفضيحة طالبات في مدارس البنات بالسعودية.. فيديو صادم!

الهدهد

“طَبل تَسْلَم”.. هكذا نشر محمد بن سلمان “العبودية الحديثة” في السعودية

تقارير

وثيقة امريكية: (الملك) سلمان بن عبدالعزيز للسفير الأمريكي: سفارتكم حاولت تبصيم ابني “محمد” كالمجرمين ومنعت زوجتي من الدخول..وابنتي حصة بصمت ودخلت

اقتصاد

أرباح أرامكو السعودية ربع السنوية تنخفض بنحو 40٪ !

الهدهد

السعودية تتهم الإمارات باستهداف مدرعاتها جنوبي اليمن وتطورات خطيرة

الهدهد

موقع “أكسيوس” يكشف عن شروط “نتنياهو” لإبرام صفقة تطبيع مع ابن سلمان برعاية أمريكية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هجوم الأسود على المدرب بسيرك النسيم العالمي يثير رعب العمانيين

مشاري العفاسي يثير القلق بشأن صحة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد

صدفة تقود للكشف عن بوابة “حميدتي” لغسيل الأموال.. هل هناك دول عربية تقف وراءها؟

ما فعلته جزائرية مع شاب مغربي في فرنسا يحظى بتفاعل واسع (فيديو)

ناصر المعمري كان برفقة أخته.. عُماني مفقود في تركيا ومناشدات للبحث عنه

“كأن على رؤوسهم الطير”.. كيف تفاعل الأردنيون مع قانون الجرائم الإلكترونية؟

ابنة عم بشار الأسد تدعو لمحو “دير الزور” من سوريا وإبادة جميع سكانها

نجله انهال عليه طعنا بالسكين كالمجنون.. قاض عراقي يتعرض لمحاولة قتل

نشر مضادات أرضية فوق أسطح مبانٍ حكومية في العراق بشكل مفاجئ (فيديو)

فريق الرقص العماني يثير جدلا رغم تحقيقه فوزا كبيرا بإسبانيا.. ما القصة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC