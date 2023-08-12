استطلاع رأي يكشف ثقة الشباب العربي بتركيا كأفضل حليف.. ماذا بشأن قطر والإمارات والسعودية؟!

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وطن- أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من ثلثي الشباب العربي في الشرق الأوسط يرون تركيا والصين على أنهما “حليف قوي أو إلى حد ما” للمنطقة .

جاء ذلك وفقا للإصدار الخامس عشر من استطلاع الشباب العربي الذي نشرته وكالة الاتصالات العالمية “أصداء بي سي دبليو” ومقرها الإمارات العربية المتحدة ، والذي أكد على أنه في الوقت الذي يتشكل فيه عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد، يظهر حلفاء جدد في المنطقة .

وبحسب الاستطلاع فإن أكثر من 82 في المائة من الشباب العربي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماً وصفوا تركيا بأنها “حليف قوي أو حليف إلى حد ما” تليها الصين بنسبة 80 في المائة.

ولم يكن أداء الولايات المتحدة كذلك، واحتلت المرتبة السابعة، حيث قال 72 في المائة من الشباب العربي إنها حليف قوي أو حليف إلى حد ما ، وأقل من ألمانيا بنسبة 78 في المائة ، وفرنسا بنسبة 74 في المائة والهند بنسبة 73 في المائة.

قطر الأكثر ثقة كحليف عربي لدولة عربية أخرى

وفي فئة منفصلة من التحالفات داخل العالم العربي، برزت قطر في المقدمة في أعين الشباب العربي، حيث اعتبرها 90٪ أنها حليف قوي أو حليف إلى حد ما.

وبحسب الاستطباع تلتها مصر بنسبة 89 في المائة ، والإمارات بنسبة 88 في المائة ، والمملكة العربية السعودية بنسبة 86 في المائة.

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وبحسب ما نقله موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، فقد تحدث الاستطلاع مع 3600 شاب في مقابلات وجهاً لوجه عبر 53 مدينة في جميع أنحاء العالم العربي من خلال شركة “أصداء بي سي دبليو” وهي شركة علاقات عامة تستخدم هذه البيانات لإعلام وتعزيز الحكومة الإقليمية وأجندات الأعمال، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.

تعزيز الكبرياء العربي

وقال معدو التقرير إن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي استضافتها قطر قد عززت أيضًا سمعة البلاد وحفزت العالم العربي على نطاق واسع بـ “الفخر العربي المعزز”.

وعلى الرغم من ظهور أصحاب المصلحة الإقليميين، لا يزال الشباب العربي ينظرون إلى الولايات المتحدة باعتبارها صاحبة أكبر قوة في المنطقة.

وقال ثلث المشاركين في الاستطلاع إن الولايات المتحدة هي صاحبة النفوذ الأكبر في المنطقة ، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 11 في المائة، والسعودية وإسرائيل في المركز الثالث بنسبة 10 في المائة.

وفي حين يعتقد الكثيرون أن الولايات المتحدة تمتلك النفوذ الأكبر، وهو ما لم يترجم إلى رغبة في توثيق العلاقات مع واشنطن ، كان ما يقرب من ثلثي المستطلعين يأملون في أن تواصل الولايات المتحدة الانسحاب من شؤون الشرق الأوسط.

الولايات المتحدة عدو

وعلى الرغم من اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2020 ، والتي أقامت علاقات بين الإمارات والبحرين والمغرب والسودان وإسرائيل – يرى 87 بالمائة من العرب الذين شملهم الاستطلاع أن البلاد “خصم قوي أو عدو إلى حد ما”.

ولفت الموقع البريطاني إلى أنه وفقًا لأحدث الاستطلاعات التي أجراها معهد واشنطن ، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة ، رأى 27 في المائة فقط من المستطلعين في الإمارات و 20 في المائة في البحرين أن الاتفاقات إيجابية بالنسبة للمنطقة.

ويقارن ذلك بنسبة 47 في المائة و 45 في المائة في عام 2020 عندما تم وصف الاتفاقات كجزء من عملية قد تشجع إسرائيل على التوسط في صراعها مع الفلسطينيين.

انخفاض دعم السعوديين للتطبيع

وفي المملكة العربية السعودية ، التي لم تطبع العلاقات مع إسرائيل، انخفض دعم الاتفاقات أيضًا بمقدار النصف إلى 20 في المائة.

وتعليقًا على التقرير، وصف فيصل اليافعي ، محلل استطلاع الشباب العربي ، النتائج بأنها مثيرة للاهتمام.

وقال اليافعي: “تتجه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا نحو الانخفاض ،” من حيث الكيفية التي يُنظر إليها بها في المنطقة ، بينما تتجه تركيا والصين بشكل متزايد نحو الأعلى.

وأضاف يافعي أن هذا يعكس كيف أصبحت “تعددية الأقطاب العالمية الجديدة” جزءا لا يتجزأ.

مشاكل الهجرة والاقتصاد

وجد الاستطلاع أن هناك إحباطًا متزايدًا من الحكومات الوطنية بشأن التعليم والوظائف والتضخم ،حيث أن شرائح متزايدة من الشباب العربي تشعر بالغربة عن حكومتها وعملية صنع القرار.

رغبة عارمة لدى الشباب العربي في الهجرة

ويتطلع أكثر من نصف الشباب العربي في شمال إفريقيا ومنطقة المشرق العربي إلى مغادرة بلدانهم من أجل حياة أفضل، حيث كان الافتقار إلى الوظائف ، وزيادة المشاكل الاقتصادية ، والصراع من الأسباب الرئيسية التي تم الاستشهاد بها للنظر في الهجرة.

ووفقا للاستطلاع فإنه حتى في دول الخليج الثرية، كان ثلث الشباب يفكرون في السفر إلى الخارج.

وعلى الرغم من الديناميكية الاقتصادية الأعلى نسبيًا في الخليج ، قال المحلل جيمس دورسي في التقرير: “ينظر الباحثون عن عمل في المقام الأول إلى كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا”.

وأضاف دورسي: “الحقيقة الصارخة وراء هذه الأرقام تحددها درجات الثقة في سياسات الحكومة”.

وقال: “على مدى السنوات الخمس الماضية، كانت الثقة في أن السياسات الحكومية ستمكن الشباب من تحقيق أحلامهم عالية باستمرار في دول مجلس التعاون الخليجي ومنخفضة في بقية العالم العربي ، والتي شهد الكثير منها اضطرابات اجتماعية على مدار العقد الماضي” .

وفي الختام، حذر “دروسي” انه مع اعتقاد أكثر من ثلثي الشباب العربي أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الخاطئ ، فإن الحكومات الإقليمية بحاجة إلى مضاعفة الجهود للقضاء على التشاؤم أو مواجهة الاضطرابات السياسية المحتملة.