السبت, أغسطس 12, 2023
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حياتنا

ابنة غوارديولا تكشف محيط منطقتها الحساسة لتثبت لمتابعيها هذا الأمر! (شاهد)

ماريا غوارديولا تستعرض جمالها وتلفت الأنظار بوشم باللغة العربية وتحصل على ردود فعل متباينة من متابعيها.

كتب سالم حنفي
ابنة غوارديولا تكشف محيط منطقتها الحساسة لتثبت لمتابعيها هذا الأمر!
ماريا غوارديولا
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وطن- تسببت ماريا غوارديولا، ابنة الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بإشعال نار متابعيها بصورة مشبعة بالبخار خلال قضائها إجازة برفقة صديقتها في إسطنبول.

وعبر حسابها على “انستغرام” الذي يتابعه عليه قرابة 726 ألف متابع، نشرت ماريا غوارديولا صورة لها على الشاطئ حولت من خلالها إظهار السواد الذي غزا جسدها نتيجة تعرضها لأشعة الشمس.

ولم تجد ماريا غوارديولا غير محيط منطقتها الحساسة التي يغطيها البكيني لكشفها حتى تظهر فارق اللون في جسدها، داعيا المتابعين للمقارنة بين اللونين.

المنطقة الحساسة لماريا غوارديولا
المنطقة الحساسة لماريا غوارديولا

بكيني مثير

وكانت ماريا ابنة بيب غوارديولا قد استحوذت على انتباه معجبيها بنشر سلسلة من الصور تظهر نفسها بملابس السباحة المختلفة ، تاركة متابعيها في حالة من الرهبة.

في إحدى الصور ، شوهدت ماريا وهي ترتدي ملابس السباحة الصفراء المذهلة المكونة من قطعة واحدة ، مستمتعة بأشعة الشمس.

بكيني ماريا غوارديولا
بكيني ماريا غوارديولا

وشم بالعربية

وفي صورة أخرى ارتدت فيها بيكيني برتقالي، لفت ماريا غوارديولا الأنظار بوشم باللغة العربية على اليد اليمنى حيث كتبت كلمة “الآن”.

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ماريا غوارديولا تلفت الأنظار بوشم باللغة العربية على اليد اليمنى حيث كتبت كلمة “الآن”.
ماريا غوارديولا تلفت الأنظار بوشم باللغة العربية على اليد اليمنى حيث كتبت كلمة “الآن”.

إعجاب المتابعين والثناء على جمالها

ولم يستطع العديد من معجبي ماريا مقاومة جمالها والثناء عليه في قسم التعليقات، حيث كتب أحد المعجبين ببساطة ، “مذهل!” ، بينما أضاف آخر ، “أنت جميلة جدًا.” وقال معجب ثالث مازحا: “كيف يعقل ألا يتوقف أي عالم آثار عن تقدير هذا الكنز الجميل!”

المصدرانستجرام ، وطن

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