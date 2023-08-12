ابنة عمرو دياب تكشف ملابسها الداخلية الحمراء بطريقة مثيرة وحيلة ذكية (شاهد)

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وطن– نسقت كنزي ابنة عمرو دياب، فستانها الأحمر مع لون ملابسها الداخلية، في أجرأ إطلالاتها على الإطلاق قبل ساعات.

ونشرت ابنة عمرو دياب صوراً عبر حسابها في انستجرام، وهي ترتدي فستاناً أحمراً يكشف ملابسها الداخلية بوضوح من رحلتها إلى إسبانيا برفقة عشيقها.

قلادة كنزي

وفي إحدى الصور، اختارت كنزي دياب وضعية غريبة تكشف بها صدرها والقلادة التي تحمل اسمها.

كما كشفت كنزي أظافر قدميها التي لونتها أيضاً باللون الأحمر.

وعلقت ابنة عمرو دياب بإيموجي زهرة حمراء اللون فقط، بينما تغزلت بها شقيقتها جنا: “واو”.

فتاة جديدة

وجاءت صور كنزي متزامنة مع ظهور والدها مع فتاة جديدة مجهولة الهوية.

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وظهر عمرو دياب بفيديو وهو في إحدى قرى الساحل الشمالي بين أصدقائه، بينما تلاطفه فتاة وتحتضنه وتقبله.