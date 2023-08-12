السبت, أغسطس 12, 2023
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حياتنا

ابنة عمرو دياب تكشف ملابسها الداخلية الحمراء بطريقة مثيرة وحيلة ذكية (شاهد)

جاءت صور كنزي دياب متزامنة مع ظهور والدها مع فتاة جديدة مجهولة الهوية

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب تكشف ملابسها الداخلية الحمراء بطريقة مثيرة وحيلة ذكية (شاهد)
كنزي دياب
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وطن– نسقت كنزي ابنة عمرو دياب، فستانها الأحمر مع لون ملابسها الداخلية، في أجرأ إطلالاتها على الإطلاق قبل ساعات.

ونشرت ابنة عمرو دياب صوراً عبر حسابها في انستجرام، وهي ترتدي فستاناً أحمراً يكشف ملابسها الداخلية بوضوح من رحلتها إلى إسبانيا برفقة عشيقها.

كنزي دياب
ظهرت ملابس كنزي الداخلية بوضوح

قلادة كنزي

وفي إحدى الصور، اختارت كنزي دياب وضعية غريبة تكشف بها صدرها والقلادة التي تحمل اسمها.

كنزي دياب
أرادت ابنة الهضبة استعراض قلادتها التي تحمل اسمها

كما كشفت كنزي أظافر قدميها التي لونتها أيضاً باللون الأحمر.

وعلقت ابنة عمرو دياب بإيموجي زهرة حمراء اللون فقط، بينما تغزلت بها شقيقتها جنا: “واو”.

كنزي دياب
تقضي كنزي إجازتها في إسبانيا

فتاة جديدة

وجاءت صور كنزي متزامنة مع ظهور والدها مع فتاة جديدة مجهولة الهوية.

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كنزي دياب
ظهر الهضبة بفيديو مع فتاة غامضة بوضع حميمي

وظهر عمرو دياب بفيديو وهو في إحدى قرى الساحل الشمالي بين أصدقائه، بينما تلاطفه فتاة وتحتضنه وتقبله.

المصدررصد ومتابعة وطن

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