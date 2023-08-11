هيفاء وهبي تشعل جمهور “العلمين” برقصة المؤخرة الجريئة! (فيديو)

- Advertisement -

وطن – تصدر هاشتاغ هيفاء وهبي في العلمين، الترند في موقع تويتر، بعدما أحيت الفنانة اللبنانية حفلاً غنائياً يوم الخميس، في مدينة العلمين الجديدة، وقد ظهرت ترقص بطريقة جريئة أمام الجمهور .

ونشر مغردون على تويتر، عدة مقاطع مصورة من حفل الفنانة اللبنانية، حيث قدّمت مجموعة من أغانيها، وسط تفاعل لافت من الجمهور الذي حضر للاستمتاع بسهرةٍ فنية مع “وهبي”.

وظهرت هيفاء وهبي وهي ترقص بطريقةٍ جريئة على المسرح أمام آلاف الحضور، حيث أدارت ظهرها للجمهور وبدأت بتحريك مؤخرتها بطريقة وصفها متابعون بالمثيرة.

وخلال الحفل، اقتحمت معجبة المسرح لتحتضن هيفاء وهبي. حيث أبدى الجمهور إعجابهم بردّة فعل “الديفا” بعدما احتضنت الفتاة “بكل حب وتواضع”. حسب رأيهم

وأطلت هيفاء وهبي على جمهورها في حفل العلمين الجديدة، بفستان مكشوف عند منطقة الصدر.

كما شاركت هيفاء وهبي عبر خاصية STORY في حسابها بانستغرام، مقاطع من حفلها بالعلمين .

- Advertisement -

يذكر أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي طرحت منذ شهر تقريباً، أحدث أغنياتها بعنوان “ما بضعفش”، على موقع “يوتيوب”، ومواقع التواصل الاجتماعي، على طريقة الفيديو كليب.

والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع سليمان دميان. والكليب من إخراج إيلي فهد.

في حين حصدت الأغنية منذ طرحها وحتّى الآن أكثر من سبعة ملايين و400 ألف مشاهدة .

بينما كان آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم “رمسيس باريس” والذي عرض في موسم عيد الفطر 2023.