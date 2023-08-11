هيا مرعشلي تستعرض مؤخرتها بشكل فاضح جداً بعد لقطة الحجاب وسجادة الصلاة (شاهد)

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وطن- بعد أيام قليلة من نشرها صورة بالحجاب عقب أدائها الصلاة، عادت الفنانة السورية هيا مرعشلي لإثارة الجدل مجددا بصور من داخل الجيم.

وعبر خاصية الاستوري على حسابها في “انستغرام” نشرت هيا مرعشلي صورا مثيرة استعرضت من خلالها مؤخرتها بشكل فاضح.

وظهرت هيا مرعشلي أمام المرآة لتلتقط لنفسها “سيلفي” مرتدية توب أسود وبنطلون ليجين ضيق جدا، مع حقيبة سوداء حملتها على كتفها.

إثبات جمال

وتعمدت هيا مرعشلي التقاط صورتها بشكل جانبي لتظهر ملامح وتفاصيل مؤخرتها بشكل واضح كإثبات على جمال جسدها.

كما التقطت هيا مرعشلي لنفسها صورة أخرى بنفس الوضعية، إلا أنها رفعت يدها الاخرى للأعلى ملوحة بها بعلامة النصر “V”.

نفسية محطمة

وفي إيحاء غريب يعكس ربما حالتها النفسية، نشرت هيا مرعشلي “كوميكس” لأحد يهدد سيدة بأنه سيحطمها، لتجيب عليه بأنها محطمة منذ زمن، في إشارة لعدم اكتراثها لتهديده.

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حجاب وسجادة صلاة

وكانت الفنانة السورية هيا مرعشلي، قد فاجأت متابعيها بظهور نادر لها بالحجاب، أثناء الصلاة.

ونشرت هيا مرعشلي صورة وهي ترتدي ملابس الصلاة، وخلفها سجادة الصلاة، وعلقت هيا على الصورة بكلمة “هاي”.

صورة هيا بالحجاب جعلت المتابعين يتساءلون ما إذا كانت ستلتزم به دائماً أم أنه لمجرد التصوير، لتثبت أنه للتصوير فقط بعد إطلالتها الأخيرة المثيرة.