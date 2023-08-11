هاري كين إلى بايرن ميونخ.. وهذه تفاصيل الصفقة

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وطن- تعاقد نادي بايرن ميونخ الألماني مع النجم الإنجليزي هاري كين 30 عاماً، هداف فريق توتنهام، لمدة 4 مواسم قادمة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، ” هاري كين إلى بايرن ميونخ، ها نحن نؤكد. اكتملت الصفقة بين جميع الأطراف، حيث أعطى كين الضوء الأخضر النهائي”.

انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ

وأضاف الإيطالي رومانو، ” سيحصل توتنهام على 100 مليون يورو. كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى حزمة تصل إلى 20 مليون يورو”.

كما وختم خبير سوق الانتقالات، ” سيوقع اللاعب كين مع بايرن ميونخ. لمدة 4 سنوات، وسيسافر اللاعب إلى ألمانيا تمهيداً للفحص الطبي الأيام القادمة”.

Harry Kane to FC Bayern, here we go! Deal completed between all parties as Kane has given final green light 🚨🔴 Tottenham to receive €100m fixed fee plus add-ons up to €20m package. Kane will sign a four year deal, he’ll fly to Germany today. Medical booked. Done deal. pic.twitter.com/iervbXzkwt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

وكان نادي ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع اللاعب هاري كين في سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن النادي الملكي لا تريد دفع 100 مليون يورو في تلك الصفقة. وهو ما أدى إلى تراجع إدارة الفريق في المنافسة عليها.

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مشوار هاري كين مع توتنهام

ولعب النجم الإنجليزي هاري كين. الهداف التاريخي لنادي توتنهام، نحو 435 مباراة في مختلف المسابقات، استطاع من خلالها تسجيل 280 هدفاً.

كما ويحتل الإنجليزي كين ثاني ترتيب الهدافين التاريخيين في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 213 هدفاً، خلف المتصدر آلان شيرار الذي سجل 260 هدفاً.

Harry Kane has been given permission to travel complete medical tests ahead of Bayern move 🚨🔴 #Kane Bayern are increasingly confident to get Kane deal done on Friday — as positive final round of talks with player’s camp took place tonight. It’s about final details now. pic.twitter.com/bLWTrDyIrC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023

فيما يتربع هاري كين على عرش الهدافين التاريخيين للمنتخب الإنجليزي (الأسود الثلاثة). برصيد 58 هدفاً حتى يومنا هذا.

كما ولم يتأهل نادي توتنهام للمشاركة في أي من البطولات الأوروبية الموسم القادم، على عكس الموسم المنصرم الذي شارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلى جانب أن الفريق قد أنهى الموسم في المركز الثامن من جدول الترتيب.

يذكر بأن فريق بايرن ميونخ سيواجه نظيره أر بي لا يبزيغ، السبت، في نهائي كأس السوبر الألماني 2023-2024، على ملعب (أليانز أرينا).