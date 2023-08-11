الجمعة, أغسطس 11, 2023
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رياضة

هاري كين إلى بايرن ميونخ.. وهذه تفاصيل الصفقة

بايرن ميونخ يُوقع مع هاري كين هداف توتنهام التاريخي حتى صيف 2027

كتب فارس أبو شيحة
انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ
انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ
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وطن- تعاقد نادي بايرن ميونخ الألماني مع النجم الإنجليزي هاري كين 30 عاماً، هداف فريق توتنهام، لمدة 4 مواسم قادمة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، ” هاري كين إلى بايرن ميونخ، ها نحن نؤكد. اكتملت الصفقة بين جميع الأطراف، حيث أعطى كين الضوء الأخضر النهائي”.

انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ

وأضاف الإيطالي رومانو، ” سيحصل توتنهام  على 100 مليون يورو. كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى حزمة تصل إلى 20 مليون يورو”.

كما وختم خبير سوق الانتقالات، ” سيوقع  اللاعب كين مع بايرن ميونخ. لمدة 4 سنوات، وسيسافر اللاعب إلى ألمانيا تمهيداً للفحص الطبي الأيام القادمة”.

وكان نادي ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع اللاعب هاري كين في سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن النادي الملكي لا تريد دفع 100 مليون يورو في تلك الصفقة. وهو ما أدى إلى تراجع إدارة الفريق في المنافسة عليها.

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مشوار هاري كين مع توتنهام

ولعب النجم الإنجليزي هاري كين. الهداف التاريخي لنادي توتنهام، نحو 435 مباراة في مختلف المسابقات، استطاع من خلالها تسجيل 280 هدفاً.

كما ويحتل الإنجليزي كين ثاني ترتيب الهدافين التاريخيين في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 213 هدفاً، خلف المتصدر آلان شيرار الذي سجل 260 هدفاً.

فيما يتربع هاري كين على عرش الهدافين التاريخيين للمنتخب الإنجليزي (الأسود الثلاثة). برصيد 58 هدفاً حتى يومنا هذا.

كما ولم يتأهل نادي توتنهام للمشاركة في أي من البطولات الأوروبية الموسم القادم، على عكس الموسم المنصرم الذي شارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلى جانب أن الفريق قد أنهى الموسم في المركز الثامن من جدول الترتيب.

هاري كين
هاري كين

يذكر بأن فريق بايرن ميونخ سيواجه نظيره أر بي لا يبزيغ، السبت، في نهائي كأس السوبر الألماني 2023-2024، على ملعب (أليانز أرينا).

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر

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