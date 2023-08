هاري كين إلى بايرن ميونخ.. وهذه تفاصيل الصفقة

- Advertisement -

وطن- تعاقد نادي بايرن ميونخ الألماني مع النجم الإنجليزي هاري كين 30 عاماً، هداف فريق توتنهام، لمدة 4 مواسم قادمة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، ” هاري كين إلى بايرن ميونخ، ها نحن نؤكد. اكتملت الصفقة بين جميع الأطراف، حيث أعطى كين الضوء الأخضر النهائي”.

وأضاف الإيطالي رومانو، ” سيحصل توتنهام على 100 مليون يورو. كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى حزمة تصل إلى 20 مليون يورو”.

كما وختم خبير سوق الانتقالات، ” سيوقع اللاعب كين مع بايرن ميونخ. لمدة 4 سنوات، وسيسافر اللاعب إلى ألمانيا تمهيداً للفحص الطبي الأيام القادمة”.

