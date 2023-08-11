هاتريك فيرمينو القياسي في أول ظهورٍ مع الأهلي في الدوري السعودي (شاهد)

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وطن- سجل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هاتريك قياسي، في أول ظهور له أمام الحزم، في افتتاح منافسات دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وأصبح اللاعب فيرمينو أسرع لاعب في تاريخ الدوري السعودي، يسجل الهاتريك بوقت قياسي، متجاوزاً بذلك النجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي السابق.

هاتريك فيرمينو القياسي في الدوري السعودي

واحتاج البرازيلي روبرت فيرمينو 72 دقيقة فقط لتسجيل الهاتريك في أول ظهور له مع فريقه الجديد أهلي جدة السعودي، متخطياً بذلك الرقم القياسي للاعب السوري السابق السومة الذي احتاج 88 دقيقة.

كما وأحرز لاعب أهلي جدة السعودي فيرمينو الهاتريك داخل مرمى شباك الخصم الحزم، في الدقائق ال6 ال10 وال72.

وصنع النجم الجزائري الدولي رياض محرز في أول ظهور له هدف البرازيلي فيرمينو الثاني، في منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن).

– هدف روبيرتو فيرمينو لصالح الأهلي السعودي في مرمى الحزم 1-0 .pic.twitter.com/6fN5Us1Yr2 — 👑🇧🇷 أسـيـاد الـعـالـم 🇧🇷👑 (@Brazil_F9) August 11, 2023

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تفوق الأهلي على الحزم

كما وسجل الفريق المنافس الحزم الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عن طريق اللاعب فينيسيوس غويس في الدقيقة ال50. لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1 لصالح أهلي جدة السعودي.

الهدف الثاني للأهلي⚽️

الهداف البرازيلي يواصل التسجيل (فيرمينو)🤩🔥🔥🔥. الأهلي 2 × 0 الحزم #الأهلي_الحزم#دوري_روشن pic.twitter.com/nc4ETkd9Ii — الدوري السعودي 🇸🇦🔥 (@ali_homod13) August 11, 2023

وشهدت المباراة تفوق فريق أهلي جدة على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة مقابل 11 تسديدة للفريق المنافس الحزم.

كما وتفوق الأهلي في الاستحواذ على الكرة بنسبة 59%، على عكس الفريق المنافس الحزم الذي وصلت نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 41%.

دوري روشن السعودي

وسيلتقي فريق أهلي جدة في المباراة القادم بعد هذا الفوز. أمام منافسه الخليج، الخميس، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي الممتاز.

الدوري السعودي : الاهلي 3 – 1 الحزم | هدف فيرمينو هاااتريك pic.twitter.com/EmEwCAp8H0 — اهداف الدوري السعودي (@ggo_l2) August 11, 2023

واعتلى الأهلي السعودي صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي الممتاز. برصيد 3 نقاط ثمينة، كما وتجمد رصيد الفريق المنافس الحزم في أدنى الترتيب بدون أي من النقاط حتى يومنا هذا.