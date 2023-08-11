الجمعة, أغسطس 11, 2023
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رياضة

هاتريك فيرمينو القياسي في أول ظهورٍ مع الأهلي في الدوري السعودي (شاهد)

البرازيلي فيرمينو يتجاوز الرقم القياسي للسوري عمر السومة بعد تسجيله الهاتريك في أول ظهور له مع الأهلي السعودي

كتب فارس أبو شيحة
هاتريك فيرمينو في الدوري السعودي
هاتريك فيرمينو
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وطن- سجل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هاتريك قياسي، في أول ظهور له أمام الحزم، في افتتاح منافسات دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وأصبح اللاعب فيرمينو أسرع لاعب في تاريخ الدوري السعودي، يسجل الهاتريك بوقت قياسي، متجاوزاً بذلك النجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي السابق.

هاتريك فيرمينو القياسي في الدوري السعودي

واحتاج البرازيلي روبرت فيرمينو 72 دقيقة فقط لتسجيل الهاتريك في أول ظهور له مع فريقه الجديد أهلي جدة السعودي، متخطياً بذلك الرقم القياسي للاعب السوري السابق السومة الذي احتاج 88 دقيقة.

كما وأحرز لاعب أهلي جدة السعودي فيرمينو الهاتريك داخل مرمى شباك الخصم الحزم، في الدقائق ال6 ال10 وال72.

وصنع النجم الجزائري الدولي رياض محرز في أول ظهور له هدف البرازيلي فيرمينو الثاني، في منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن).

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تفوق الأهلي على الحزم

كما وسجل الفريق المنافس الحزم الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عن طريق اللاعب فينيسيوس غويس في الدقيقة ال50. لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1 لصالح أهلي جدة السعودي.

وشهدت المباراة تفوق فريق أهلي جدة على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة مقابل 11 تسديدة للفريق المنافس الحزم.

كما وتفوق الأهلي في الاستحواذ على الكرة بنسبة 59%، على عكس الفريق المنافس الحزم الذي وصلت نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 41%.

دوري روشن السعودي

وسيلتقي فريق أهلي جدة في المباراة القادم بعد هذا الفوز. أمام منافسه الخليج، الخميس، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي الممتاز.

واعتلى الأهلي السعودي صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي الممتاز. برصيد 3 نقاط ثمينة، كما وتجمد رصيد الفريق المنافس الحزم في أدنى الترتيب بدون أي من النقاط حتى يومنا هذا.

فيرمينو البرازيلي
فيرمينو البرازيلي
المصدروطن + دوري روشن السعودي تويتر + الأهلي السعودي تويتر

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