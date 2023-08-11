الجمعة, أغسطس 11, 2023
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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو والتشكيلة في الدوري الإسباني

الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم 2023-2024

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو
موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو
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وطن- يلتقي الوصيف ريال مدريد ضد أتلتيك بيلياو، السبت، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وستقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في منافسات الدوري الإسباني، على ملعب (سان ماميس)، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

وستكون المباراة بتوقيت مصر عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

أما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الحادية والنصف مساءً، لنقل المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين مع افتتاح منافسات الدوري الإسباني للموسم الجديد.

تدريبات أتلتيك بيلباو
تدريبات أتلتيك بيلباو

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

وستنقل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، على شبكة قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية.

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كما وستبث المباراة على قناة (beIN Sports 4 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11054، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

معلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

ومن المقرر أن يعلق على مجريات مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، عبر شبكة قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المباراة القوية خارج ميدانه، أمام منافسه أتلتيك بيلباو، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

دفاع ريال مدريد: إيدير ميليتاو، دافيد ألابا ( أنطونيو روديجر)، ناتشو، داني كارفخال (فران جارسيا).

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

خط الوسط: كامافينغا، جواد بلينغهام، تشواميني (لوكا مودريتش).

مركز الهجوم: رودريغو، فينيسيوس جونيور، خوسيلو.

وسيغيب عن تشكيلة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في افتتاح منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بسبب تعرضه لإصابة بالرباط الصليبي على مستوى الركبة اليسرى لقدمه.

المصدروطن + ريال مدريد تويتر + أتلتيك بيلباو تويتر

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