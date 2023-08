موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو والتشكيلة في الدوري الإسباني

- Advertisement -

وطن- يلتقي الوصيف ريال مدريد ضد أتلتيك بيلياو، السبت، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وستقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في منافسات الدوري الإسباني، على ملعب (سان ماميس)، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي.

وستكون المباراة بتوقيت مصر عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

أما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الحادية والنصف مساءً، لنقل المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين مع افتتاح منافسات الدوري الإسباني للموسم الجديد.

وستنقل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، على شبكة قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية.

💪 Wrath of the titans 🤜 @edermilitao ⚔️ @atchouameni 🤛 pic.twitter.com/FizQbYnNhr

كما وستبث المباراة على قناة (beIN Sports 4 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11054، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

ومن المقرر أن يعلق على مجريات مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، عبر شبكة قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

⌛ Applying the finishing touches before Saturday's showdown at San Mames!#AthleticRealMadrid #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/GlbA4VQxiA

— Athletic Club (@Athletic_en) August 10, 2023