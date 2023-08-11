مصير 50 مليار دولار أنفقتها إيران لصالح بشار الأسد.. وثيقة رئاسية مسربة تفضح المستور

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وطن- كشفت وثيقة مسربة من مؤسسة الرئاسة الإيرانية، أنه من بين 50 مليار دولار أنفقها النظام الإيراني في الحرب الأهلية السورية، لم يتبين مصير سوى 18 مليار دولار لن تتمكن طهران من استردادها نقدا.

وأفادت الوثيقة، بأن هذه الأموال ستكون على شكل مشاريع لم يتضح لها مبررات فنية واقتصادية ولا ضمانات للتنفيذ.

وكانت جماعة “ثورة حتى إسقاط النظام”، المقربة من منظمة مجاهدي خلق، قد نشرت وثائق سرية، كشفت أن الميزانية التي أنفقها نظام الجمهورية الإسلامية في الحرب الأهلية السورية على مدى 10 سنوات تتجاوز “50 مليار دولار”، في حين نشرت حديثا، وثيقة أخرى تظهر أن مطالب إيران من سوريا لا يمكن تحققها بسهولة.

وثيقة مسربة من "الرئاسة الإيرانية" تكشف مصير 50 مليار دولار أنفقتها #إيران في الحرب السوريةhttps://t.co/gsTy0r3ahV — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) August 10, 2023

والوثيقة الجديدة المطبوعة بختم “سري” هي تقرير تحت عنوان “تحديد مصير الاستثمار الإيراني في سوريا وسداد الديون”، أعده نائب قسم التنسيق والرقابة الاقتصادية والبنية التحتية التابع لنائب الرئيس في يناير الماضي، وفق موقع إيران إنترناشيونال الذي نقل عن الوثيقة، ما يفيد أنه لا أي ضمان لتنفيذ هذه المشاريع.

وتشير الوثيقة المسربة، إلى أن مطالب إيران من سوريا تنقسم إلى فئتين، مطالب عسكرية ومدنية، فمن ناحية المطالبات المدنية، فدق أُعلن أنه خلال الحرب الأهلية التي دامت 10 سنوات في سوريا، بالإضافة إلى صادرات النفط، دفعت إيران خطوط ائتمان و”مدفوعات مالية أخرى” لسوريا، إلى جانب النفط دفع طهران أموالاً لحكومة بشار الأسد.

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ونتيجة للوثيقة التي وقعها وزير الاقتصاد والتجارة السوري ووزير الطرق والتنمية العمرانية السابق في حكومة إيران رستم قاسمي في أكتوبر 2022، من المفترض أنه خلال جدول زمني مدته 50 عامًا تقوم سوريا بسداد حوالي 18 مليار دولار لإيران من ديون القطاع المدني.

مشاريع على الورق

من بين المشاريع الثمانية المدرجة في هذا التقرير الرئاسي “السري”، لم يُذكر وقت تنفيذ ثلاثة مشاريع ولم يتم تحديد مشروعين بعد.

وبالنسبة للمشاريع الأربعة الأخرى ستنفق إيران 947 مليون دولار حتى تتمكن من تلقي مستحقاتها من الحكومة السورية بعد 50 عامًا. على سبيل المثال، في قائمة هذه المشاريع التي تم الاتفاق عليها في عام 2015، يوجد منجم فوسفات بسعة 1.05 مليار طن.

وتربة الفوسفات هي المادة الأساسية في إنتاج الأسمدة الكيماوية، وتحتاج إيران إلى 530 ألف طن من تربة الفوسفات سنويًا في القطاع الزراعي، يتم توفير جزء منها عن طريق الاستيراد.

ويفيد الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية، بأنه من المفترض أن تحصل إيران على جزء من مستحقاتها في هذا المنجم خلال 50 عامًا باستثمار 125 مليون دولار سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات.

كما تكشف الوثيقة عن إجمالي الاستثمارات التي يتوجب على إيران القيام بها لهذه المشاريع بمبلغ 947 مليون دولار، وبناءً على تقديرات هذا التقرير، يفترض أن يؤدي هذا الاستثمار إلى تسوية 17 مليارًا و932 مليون دولار من ديون سوريا لإيران.

فترة سداد الديون.. أبرز ما تكشفه الوثائق

أما الجزء الأبرز من هذا التقرير فهو يتعلق بـ”التنبؤ” حول فترة سداد الديون، والتي تم إعلانها على أنها 10 فترات كل منها 5 سنوات؛ أي أنه من المتوقع أن يتم دفع 18 مليار دولار من ديون سوريا لإيران في غضون 50 عامًا.