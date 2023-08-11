الجمعة, أغسطس 11, 2023
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رياضة

مانشستر سيتي يبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي بفوزٍ نظيف على بيرنلي (فيديو)

الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
فوز مانشستر سيتي على بيرنلي
فوز مانشستر سيتي على بيرنلي
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وطن- نجح حامل اللقب مانشستر سيتي في تحقيق الفوز النظيف على منافسه بيرنلي، في مستهل مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثية دون مقابل، جمعت كلا الفريقين على ملعب (تورف مور).

وافتتح فريق مانشستر سيتي المباراة بثنائية رائعة عن طريق الهداف النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقة ال4 وال36.

مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي

وعزز مانشستر سيتي التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثالث في الدقيقة ال75، جاء من توقيع اللاعب رودريغو كاسكانتي.

كما وشهدت المباراة الافتتاحية لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وبيرنلي، طرد اللاعب أنس الزروري بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال94 من الوقت البديل. ليخرج على إثرها من داخل أرضية ملعب المباراة.

وكان مانشستر سيتي متفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة أمام منافسه بيرنلي، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة، فيما وصلت الاستحواذ على الكرة بنسبة 66%.

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كما ووصلت عدد تسديدات الفريق المنافس بيرنلي إلى 6 تسديدات في المباراة، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 34%.

نجوم مانشستر سيتي
نجوم مانشستر سيتي

كأس السوبر الأوروبي 2023

وسيلتقي فريق مانشستر سيتي في المباراة القادمة. أمام نظيره إشبيلية، الأربعاء، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2023، على أرض ملعب ( كارايسكاكيس).

كما وسيواجه الفريق الأزرق السماوي في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام منافسه نيوكاسل يونايتد، السبت، على ميدانه ( الاتحاد) في العاصمة البريطانية (لندن).

ويتصدر فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) برصيد 3 نقاط.

كما وحل فريق بيرنلي في أدنى جدول الترتيب، بعد تلك الخسارة بدون أي من النقاط حتى الآن.

فوز مانشستر سيتي على بيرنلي
فوز مانشستر سيتي على بيرنلي
المصدروطن + مانشستر سيتي تويتر + بيرنلي تويتر

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