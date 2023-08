مانشستر سيتي يبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي بفوزٍ نظيف على بيرنلي (فيديو)

- Advertisement -

وطن- نجح حامل اللقب مانشستر سيتي في تحقيق الفوز النظيف على منافسه بيرنلي، في مستهل مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثية دون مقابل، جمعت كلا الفريقين على ملعب (تورف مور).

وافتتح فريق مانشستر سيتي المباراة بثنائية رائعة عن طريق الهداف النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقة ال4 وال36.

وعزز مانشستر سيتي التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثالث في الدقيقة ال75، جاء من توقيع اللاعب رودريغو كاسكانتي.

كما وشهدت المباراة الافتتاحية لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وبيرنلي، طرد اللاعب أنس الزروري بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال94 من الوقت البديل. ليخرج على إثرها من داخل أرضية ملعب المباراة.

وكان مانشستر سيتي متفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة أمام منافسه بيرنلي، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة، فيما وصلت الاستحواذ على الكرة بنسبة 66%.

كما ووصلت عدد تسديدات الفريق المنافس بيرنلي إلى 6 تسديدات في المباراة، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 34%.

وسيلتقي فريق مانشستر سيتي في المباراة القادمة. أمام نظيره إشبيلية، الأربعاء، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2023، على أرض ملعب ( كارايسكاكيس).

كما وسيواجه الفريق الأزرق السماوي في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام منافسه نيوكاسل يونايتد، السبت، على ميدانه ( الاتحاد) في العاصمة البريطانية (لندن).

The highlights from our Premier League opener ⚽ pic.twitter.com/h4wBmmlBSp

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 11, 2023