فيديو الإعصار الذي ضرب الإمارات.. حقيقة اللقطات التي أثارت ضجة وصدمة

- Advertisement -

وطن- انتشر مقطع فيديو على موقع تويتر، بشكل مكثف، زعم ناشروه أنه يظهر إعصارا مدمرا ضرب الإمارات خلال الأيام الماضية.

وتحت عنوان “إعصار يضرب الإمارات“، وثق مقطع الفيديو مشاهد من أماكن مختلفة، تظهر أمطارا شديدة وسيولا تجرف السيارات ورياحا عاتية وأمواجا تضرب المنازل.

وراج الفيديو بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد آلاف المشاركات وذلك في أعقاب تعرض مناطق عدّة في الإمارات لأمطار ورياح قوية.

لكن تبين من خلال التحقق من المقطع، أن هذا الفيديو، المؤلف من مقاطع عدة، يظهر فياضانات وعواصف ضربت بلدانا مختلفة مثل بنغلادش والبرازيل وتركيا وإيطاليا خلال الأشهر الماضية.

واتضح على وجه التحديد، أن المقطع الأول منشور على موقع إنستغرام في الثامن من نوفمبر 2022، وجاء في التعليق المرافق له أنّه مصوّر في بنغلادش.

في حين أظهر المقطع الثاني رياحا شديدة تقتلع سقفا فعُثر على النسخة الأصلية منه منشورة عدة منذ الثالث من يونيو 2022.

- Advertisement -

كما أن الجزء الثالث من الفيديو منشور على يوتيوب قبل عدة أشهر، وتبين أنه مصور في مدينة كاتانيا الواقعة في شرق جزيرة صقلية الإيطالية خلال عاصفة شديدة.



وتبين أن الجزء الرابع من الفيديو منشور في أواخر شهر ديسمبر 2022 على مواقع برازيلية عدة، ويظهر سيولا غمرت أحد أحياء ساو كاروس في مدينة ساو باولو.

يُشار إلى أن دولة الإمارات شهدت مطلع هذا الأسبوع موجة من الاضطراب في سوء الطقس، فقد تلقت بلدية دبي أكثر من 100 بلاغ طارئ نتيجة الأحوال الجوية الممطرة، التي شهدتها الإمارة.

فيما تركزت البلاغات والحالات الطارئة بشكل رئيسي حول تجمعات مياه الأمطار في بعض مناطق دبي، بجانب تقارير عن سقوط أشجار على بعض الطرق الرئيسية والداخلية، وذلك ضمن تطورات عاصفة تضرب الإمارات.