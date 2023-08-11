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زيارة نتنياهو إلى المغرب ستكون في هذا التاريخ.. هل يستقبله محمد السادس؟

نتنياهو في جولة دبلوماسية: من تركيا وقبرص إلى المغرب، ما هي الرسائل المرتقبة من هذه الزيارات؟

كتب فهمي الورغمي
زيارة نتنياهو إلى المغرب ستكون في هذا التاريخ.. هل يستقبله محمد السادس؟
محمد السادس ونتنياهو
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وطن- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم زيارة المغرب تلبية لدعوة الملك محمد السادس، في وقت لاحق من هذا العام.

سيقوم نتنياهو بزيارات رسمية إلى تركيا وقبرص في أوائل سبتمبر، ثم يسافر إلى الولايات المتحدة حيث سيحضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة “إسرائيل هايوم” العبرية أن المغرب سيكون المحطة الخامسة التي سيزورها نتنياهو خلال جولته المرتقبة في أشهر الخريف والشتاء.

خلال زيارته للولايات المتحدة، من المقرر أن يلتقي نتنياهو بالرئيس جو بايدن.

كما يشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2023 (COP28) الذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر.

دعوة من ملك المغرب

تأتي زيارة نتنياهو للمغرب تلبية لدعوة وجهها له ملك المغرب، محمد السادس لزيارة رسمية إلى المملكة، بعد يومين من اعتراف تل أبيب بسيادة المملكة على الصحراء الغربية المتنازع عليها، منتصف يوليو الماضي.

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موعد زيارة نتنياهو إلى المغرب تلبية لدعوة الملك محمد السادس
موعد زيارة نتنياهو إلى المغرب تلبية لدعوة الملك محمد السادس

وقالت وكالة الأنباء المغربية (ماب) إن الملك محمد السادس “بعث برسالة شخصية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، شكر فيها إسرائيل على موقفها”، وأضاف أن زيارة نتنياهو “ستفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل“.

المغرب وإسرائيل
المغرب وإسرائيل

وأضاف أن الزيارة “ستكون أيضا فرصة لتعزيز آفاق السلام لجميع شعوب المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار مضمون الإعلان الثلاثي الموقع في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020 من قبل المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة إسرائيل، بما في ذلك المبادئ التي ينبغي أن توجه تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني “.

المصدرماب ,صحيفة إسرائيل هايوم، وطن

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