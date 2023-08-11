الجمعة, أغسطس 11, 2023
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تضامن واسع مع الكاتب الأردني الساخر أحمد الزعبي بعد الحكم بسجنه سنة بسبب تغريدة

ردود فعل واسعة من المغردين والكتاب والإعلاميين تعبر عن تضامنهم مع الكاتب أحمد الزعبي واستنكارهم للحكم الذي اعتبروه جائرًا.

كتب سالم حنفي
تضامن واسع مع الكاتب الأردني الساخر أحمد الزعبي بعد الحكم بسجنه سنة بسبب تغريدة
الكاتب الأردني أحمد الزعبي
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وطن- تصدر اسم الكاتب الأردني الساخر، أحمد الزعبي، حديث منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين عقب صدور أمر حبس ضده بسبب تغريدة على موقع “إكس”.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان قد أصدرت حكما بحبس الكاتب أحمد حسن الزعبي لمدة عام مع إيقاع غرامة أيضا عليه، بحسب ما أكده الكاتب بنفسه في تغريدة له.

وقال “الزعبي” في تغريدته:” بعض الاصدقاء يسأل عن قصة منشورات التعاطف..التفاصيل كالتالي: ((اليوم بلّغت بحكم محكمة الاستئناف بسجني سنة كاملة على القضية المرفوعة ضدي من الحق العام أبان اضرابات النقل في معان))”.

يشار إلى أن حكم محكمة صلح عمان ضد الكاتب جاء بعدما كانت محكمة الصلح قد قررت حبس الزعبي شهرين، لتقوم النيابة العامة بالطعن في الحكم، حيث تمّ قبول الطعن وتغليظ العقوبة على الزعبي ليتقرر حبسه سنة مع الغرامة.

وتعود القضية إلى تغريدة كتبها الزعبي على صفحته إبان إضراب الشاحنات، الذي بدأ في محافظة معان في ديسمبر/كانون الأول 2022.

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حملة تضامن وتصدر اسم احمد الزعبي مواقع التواصل

وعقب صدور قرار المحكمة، تصدّر وسم أحمد الزعبي مواقع التواصل الاجتماعي، ليتسابق المغردون والمدونون والكتاب بالإعلان عن تضامنهم مع الكاتب، معبرين عن غضبهم مما وصفوه بالحكم الجائر الذي يستهدف حرية الرأي التي كفلها الدستور.

وفي هذا السياق، عبر المذيع والإعلامي عدنان حميدان عن تضامنه مع أحمد الزعبي قائلا:” حرية سقفها السماء لا مجال بها لحبس صحفي .. كل التضامن مع الزميل أحمد الزعبي”.

وعبرت الناشطة سميرة سليمان عن الكاتب بالقول:” إليك سبب سجن الكاتب احمد حسن الزعبي: انتقد وزيرا صرح بالتصريح التالي: “لو بينزل الدم ما بينزل البترول”.

أما الكاتب والباحث الأكاديمي حسن براري فعبر عن تضامنه بالقول:” الحكم سجن عام على الصديق الوطني والحر احمد حسن الزعبي على خلفية منشور بالفيسبوك هذا الحكم لن يقلل أبدًا من وطنيتك الصادقة وجرأتك الاستثنائية في زمن الانحناء والخنوع والامتثال والجبن والانتهازية والتملق”.

سبب الحكم بسجن احمد الزعبي

يشار إلى أن القضية تعود إلى شهر كانون أول/ ديسمبر 2022 حينما رد الكاتب أحمد حسن الزعبي على تصريح منسوب لوزير الإدارة المحلية توفيق كريشان قال فيه: “لو الدم بنزل، الديزل ما بنزل” ردا على إضراب خاضه سائقي الشاحنات في معان حينها.

وكتب الكاتب أحمد الزعبي حينها مخاطبا الوزير متسائلا: “كم تحتاجون من دماء أبنائنا حتى ترتووا؟”.

وأضاف موجها حديثه للوزير توفيق كريشان: “قد نزل الدم يا معالي الوزير.. نحن الحطب في مدافئكم”.

تطوع عشرات المحامين للدفاع عن احمد الزعبي

يأتي هذا في حين أعلن العشرات من المحامين عن تطوعهم للدفاع عن الكاتب أحمد حسن الزعبي، والذي يأتي في إطار الدفاع عن حرية الكلمة التي لم يتبق غيرها كمتنفس لأبناء الشعب الأردني.

المصدرتويتر، وطن

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