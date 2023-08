بسبب معاداتها المثلية.. مراهقة تعيش أسوأ كوابيسها مع الشرطة البريطانية أمام عائلتها (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تواجه شرطة غرب يوركشاير شمالي إنجلترا، انتقادات وشكوى رسمية بعد أن تم القبض على فتاة مصابة بالتوحد تبلغ من العمر 16 عامًا من منزلها عندما أدلت بتعليق حول ضابطة قالت لها “كأنك امرأة شاذة”.

تم القبض على الفتاة لارتكابها جريمة تتعلق بالنظام العام ضد المثليين يوم الإثنين (7 أغسطس)، حسبما أكدت الشرطة المحلية لمواقع محلية بينها PinkNews، حيث أثارت اللقطات المتداولة للحادث بشكل واسع، موجة من الغضب ضد السلطات.

التقطت والدة الفتاة، ليزا روزيكي، اللقطات المروعة للحادث ونزلتها على موقع تيك توك، قائلة إن ابنتها قالت للضابط أنها “تشبه مربيتها، وهي مثلية” وأن الضابطة “أخذت الأمر بطريقة خاطئة و قالت إنه ماسمعته معادٍ للمثليين”.

UK 🇬🇧, this may be one of the most uncomfortable videos I've had to watch. This is what hate speech legislation that prioritises certain groups over others, looks like in action, poor child 😢 @HMcEntee #binthebill pic.twitter.com/u7B54r7BJ0

وتقول الأمّ في الفيديو: “كانت ابنتي تعاني من نوبات هلع من لمسها وما زالوا يتعاملون معها بخشونة”.

وأوضحت جمعيات خيرية أن الحادث يسلط الضوء على الحاجة إلى التدريب على مواجهة التوحد في صفوف قوات الشرطة، حيث أشارت الجمعية الوطنية للتوحد إلى أنها تقوم بحملات للتدريب الإلزامي “منذ سنوات”.

وأشارت الجمعية الوطنية (البريطانية) للتوحد أن التوحد يمكن أن يسبب قلقًا شديدًا في مواقف مثل تلك التي تظهر في الفيديو، وأن الشرطة يمكن أن تكون مجهزة بشكل أفضل في تفاعلها مع الأشخاص المصابين بالتوحد.

انتقد المدافع عن حقوق الإنسان “بيتر تاتشيل” قرار اعتقال الفتاة وغرد على تويتر بأنه يجب على شرطة غرب يوركشاير “الذهاب لمحاربة بعض الجرائم الحقيقية”.

Police manhandled 16 year old autistic girl out of house "because she said officer "looked like her nanna, who is a lesbian"

This was allegedly deemed by #WestYorkshire police to be a homophobic hate crime

WTF!

Go fight some real crime @WestYorksPolicehttps://t.co/UiLkHh6Qqp

— Peter Tatchell (@PeterTatchell) August 10, 2023