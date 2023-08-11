الملك عبدالله الثاني يمازح أحد الطلاب: “وريني عضلاتك”.. شاهد ردة فعله وكيف تصرف معه !

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وطن- نشرت حسابات أردنية متخصصة في نشر أخبار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مجموعة من الفيديوهات النادرة التي لم تنشر من قبل وتعكس خفة دمه وممازحته لمن هم أصغر منه سنا.

ووثق حسابات أحد الفيديوهات لحظة ممازحة الملك عبدالله الثاني لاحد الطلبة خلال حفل تخرجه، وطلبه منه أن يوريه حجم عضلاته.

ووفقا للفيديو، فقد تفاجأ أحد الطلاب لحظة صعوده على المنصة لاستلام شهادة تخرجه من الملك عبدالله الثاني، حتى فاجأه الملك قائلا: “وريني عضلاتك”.

ضحك وحضن

وأظهر الفيديو لحظة الاستجابة السريعة من قبل الطالب االذي كشف عن عضلة يده اليسرى، ليدخل الملك في نوبة ضحك ويحتضنه ويربت على كتفه.

وواصل الملك مزاحه مع الطالب، حيث ظهر وهو يربت على ظهره بشكل سرع لحظة مغادرته.

ختيرنا

وفي مقطع آخر، ظهر الملك عبدالله الثاني وهو يخاطب مجموعة من الطلبة بحضور عدد من مسؤولي الدولة.

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وبينما كان يتحدث، التفت إلى أحد الطلبة خلفه كان قد توجه له بالحديث مجاملا إياه ليقول له: “ختيرنا”.

اعجاب المتابعين بتصرفات الملك

تواضع الملك ومزاحه مع الطلبة وحديثه عن نفسه بأنه قد كبر في السن، جعل المتابعين ينهالون بالتعليقات المشيدة به والمتمنية له بالعمر المديد.

وقال متابع يدعى مازن صديق:” صحه وشباب دائم ان شاء الله”.

وقال آخر معلقا على الفيديو:” الله يحميك ويعطيك الصحة والعافية”.

وعبرت المتابعة “ابتسام” عن حبها للملك بالقول:” أحلى ملك”.