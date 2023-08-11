الجمعة, أغسطس 11, 2023
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اعتداء مفزع ارتكبه الحوثيون أغضب اليمنيين واستدعى تعليقا حكوميا (فيديو)

وزير الإعلام اليمني أفاد بمواصلة الحوثيين استخدام القوة والعنف لإرهاب وإخضاع المواطنين ونهب ممتلكاتهم من منازل وأراض

كتب خالد السعدي
اعتداء مفزع ارتكبه الحوثي أغضب اليمنيين
اعتداء مفزع ارتكبه الحوثيون أغضب اليمنيين
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وطن- وثَّق مقطع فيديو، اعتداء مروعا ارتكبه عناصر جماعة أنصار الله “الحوثي” اقتحموا خلاله حرمة أحد المنازل في مديرية بني حشيش بالعاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الجماعة، ما أثار موجة غضب مزلزلة ضد “الأخيرة”.

وأظهر مقطع الفيديو، عناصر الجماعة الحوثية وهم يقتحمون حُرمة أحد المنازل، فيما شوهد الأطفال والنساء وهم يفرّون خوفا من الاعتقال لدى جماعة أنصار الله.

ورُصدت في هذه اللقطات، حالة الصدمة والقهر وهي تنتاب أصحاب المنزل، في مواجهة الاقتحام الحوثي الذي لم يُخل من الاعتداء على الرجال في المنزل أثناء اعتقالهم.

وزير الإعلام اليمني يعلق على الاعتداء الحوثي

بدوره، نشر مقطع الفيديو وزير الإعلام في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا عبر حسابه بموقع “تويتر“، وأصدر تعقيبا مفصلا قال فيه: “مشهد اقتحام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لمنزل المواطن محمد عبد الله مطهر في مديرية بني حشيش بالعاصمة المختطفة صنعاء بهذا الشكل الهمجي وترويع النساء والأطفال، نموذج لمئات الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات بشكل يومي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها”.

وأضاف: “تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية استخدام القوة والعنف لإرهاب وإخضاع المواطنين ونهب ممتلكاتهم من منازل وأراض، وإجبارهم على الانحراط في طقوسها واحتفالاتها الطائفية المستوردة من إيران، والمشاركة في القتال بصفوفها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني”.

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وأشار إلى أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، مطالبون بمغادرة ما سماه “مربع الصمت المُخزي”، وإدانة هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

البيئة لم تسلم من انتهاكات الحوثي

وقبل أيام، أصدرت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرا قالت فيه إن اليمن لا يزال يواجه مشكلات بيئية خطيرة، بسبب استمرار الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي، والتي جعلته في المرتبة 171 من أصل 182 دولة على مؤشر نوتردام العالمي للتكيف، الأمر الذي يشكل تهديداً بيئياً وصحياً كبيراً.

وأوضح التقرير أن النفايات غير المطمورة تشكل أزمة صحية في تكاثر نواقل الأمراض، خصوصاً في بعض مناطق النزاع.

وقال التقرير الذي يحمل عنوان “الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي في المنطقة العربية: الأهداف وآليات التنفيذ”، إن الحرب المستعرة في اليمن بسبب الحوثي أدت إلى تفاقم الحياة المعيشية للسكان، وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي وتدمير البنية الأساسية، متهماً المليشيا الحوثية بتحويل المدن اليمنية إلى حمام دم.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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