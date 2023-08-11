ابن راغب علامة في إطلالة أنثوية ويد رجل تتحسس جسده ووجهه (شاهد)

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وطن- بعد إشادة والده به بعد زعمه بان الهجوم عليه بدافع الغيرة، ظهر “لؤي” نجل الفنان اللبناني راغب علامة بإطلالة مثيرة، أحيت الكثير من التساؤلات القديمة مجددا، حول ميوله الجنسية.

وظهر لؤي راغب علامة في مقطع فيديو مثير جالسا على الكرسي، مرتديا “بلوزة” بيضاء بكتف واحد.

ولم يقف الامر على ذلك، بل ظهر في الفيديو الذي يبدو أنه إعلانا لشيء ما، يدا لرجل مرتدية قفازات وقامت تتحسس جسده ووجه بطريقة مثيرة.

https://www.instagram.com/p/CvxNpFMglC3/

سخرية وهجوم

إطلالة “لؤي” نجل الفنان راغب علامة أثارت استياء وغضب المتابعين، الذين استنكروا بجاحته وظهوره بهذا الشكل مستنكرين كذلك دفاع والده السابق عنه دون أن يخبره بالتوقف عن الظهور بمثل هذه الإطلالات.

وفي هذا السياق، قالت المتابعة رولا سعادة منتقدة راغب علامة وابنه:” ومبسوط بابنه يمكن لان ما عندون بنات عم ينبسطو فيه انه تحول”.

من جانبها، قالت المتابعة أم عبدالله:” بيطلع ابوه ويقول ابني ناجح وان احنا بنغار”.

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أما المتابعة تالين الزغبي فقالت:” ههههههههه لا حول الله يارب والاحلى بطلع راغب بدعمه وبليس بنك هوي كمان هههه”.

وسخرت المتابعة هيا إبراهيم منه ومن والده بالقول:” المهم البابا شايف حالو في”.

راغب علامة يدافع عن نجله لؤي

وكان الفنان راغب علامة قد دافع عن نجله لؤي في وقت سابق عقب الانتقادات التي وجهت له، بسبب ملابسه وظهوره الذي وصفه الجمهور بـ “زي نسائي”.

وقال راغب علامة عن ابنه في تصريحات خلال استضافته في برنامج “اشتتقنالك” الذي تقدمه الاعلامية رابعة الزيات على تلفزيون الجديد: “لؤي بتجيله الماركات العالمية بسبب جسمه وجماله وطلته وبيقدم دور عارض أزياء وابني هو العربي الوحيد في المستوى ده”.

وتابع الفنان اللبناني: “والماركات بتكلموا ويقولوا البس ده سواء زي نسائي أو الممتليء بالزهور، وحرام الهجوم عليه، ولم ننزعج من هذه الحملة، وقالي لو تعرف اللي عامل الهجوم عليّ أدفعلهم فلوس عشان يبقوا معايا بدل الهجوم عليا.. وهو زيه زي الممثلين بيلعب دور”.