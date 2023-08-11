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إطلالة هبة عبوك الفاضحة أمام بقالة في تونس تفتح النار عليها وتدفعها لغلق التعليقات (شاهد)

هبة عبوك وإطلالتها الجديدة: بين مدافعين ومنتقدين، ما هي الحقيقة التي لم تظهر بعد؟

كتب سالم حنفي
إطلالة هبة عبوك الفاضحة أمام بقالة في تونس تفتح النار عليها وتدفعها لغلق التعليقات
هبة عبوك
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وطن- تسببت هبة عبوك، الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل، وطليقة لاعب المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان بإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لها امام كشك للمواد الغذائية بمنطقة سيدي بوسعيد بتونس.

وظهرت هبة عبوك في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على “انستغرام” وهي تقف أمام الكشك برفقة نجلها الكبير “أمين”.

وظهرت هبة عبوك بإطلالة فاضحة، حيث ارتدت ميني جيب قصير، مع هاف ستوميك أبيض قصير جدا كشف جميع بطنها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل اتضح بأن الهاف ستوميك الذي ارتدته هبة عبوك “شفاف”، مما ظهر حلمات صدرها بشكل فاضح.

وأرفقت هبة عبوك الصورة بتعليق غريب ومثير قالت فيه: “لا شيء مستحيل”.

هبة عبوك ارتدت ميني جيب قصير، مع هاف ستوميك أبيض قصير جدا كشف جميع بطنها.
هبة عبوك ارتدت ميني جيب قصير، مع هاف ستوميك أبيض قصير جدا كشف جميع بطنها.

سخرية وتنمر من إطلالة هبة عبوك

إطلالة هبة هبوك دفعت الكثير من المتابعين للتنمر عليها والسخرية منها، خاصة من السواد الذي غطى رجليها على الرغم من مواظبتها لاستخدام أغلى الماركات الخاصة بالتجميل، مما دفع هبة عبوك لاحقا لإغلاق خاصية التعليقات على الصورة.

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وفي هذا السياق، قال أحد المتابعين لها على “انستغرام” تعليقا على الصورة:” ذكر في القران الكريم سبعة بقرات عجاف وسبع سمان هادي وحدة من ديك العجاف”.

وتساءلت المتابعة سهام الخليل بالقول:” واش هادوك رجليك بصح”.

وسخرت متابعة تدعى “يسرى” من هبة عبوك بالقول:” لا وواثقة من نفسيها “.

كما انتقدت متابعة تدعى “مروة” ظهور صدرها بهذا الشكل قائلة:” دبا المشكل فدوك الصدرين”.

هبة عبوك في جولة سياحية في تونس

يشار إلى أن هبة عبوك تؤدّي حاليا جولة سياحية في تونس برفقة ابنيْها.

ونشرت هبة عبوك، مجموعة من الصور تجمعها بطفليْها في سيدي بوسعيد، على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” في وقت سابق.

هبة عبوك وطفليْها في سيدي بوسعيد
هبة عبوك وطفليْها في سيدي بوسعيد
هبة عبوك وطفليْها في سيدي بوسعيد
هبة عبوك وطفليْها في سيدي بوسعيد
هبة عبوك وطفليْها
هبة عبوك وطفليْها

وسبق أن نشرت هبة عبوك منشورا على “انستغرام”، وهي تتجوّل على شاطئ المرسى، وكتبت “نهاية أسبوع في المكان المفضّل عندي.. تونس”.

هبة عبوك تتجوّل على شاطئ المرسى
هبة عبوك تتجوّل على شاطئ المرسى
هبة عبوك تتجوّل على شاطئ المرسى
هبة عبوك تتجوّل على شاطئ المرسى
المصدرانستجرام ، وطن

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