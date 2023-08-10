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وفاة “ليل تاي” وشقيقها.. غموض مرعب بعد ظهور هذه الرسائل الصادمة وما اكتشفته الشرطة!

الشرطة لم تجد تسجيلاً بوفاة ليل تاي أو وفاة شقيقها جيسون

كتب رفيف عبدالله
وفاة
ليل تاي
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وطن– يكتنف الغموض وفاة مغنية الراب المراهقة ليل تاي.

يأتي ذلك بعد أن شكك مديرها السابق في البيان الذي أصدرته عائلتها حول وفاة ليل تاي البالغة من العمر 14 عامًا وشقيقها جيسون تيان في نفس الوقت.

البيان ليس صحيحاً

تم الإعلان عن وفاة ليل تاي ، واسمها الحقيقي كلير هوب ، من قبل شخص لم يذكر اسمه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على حساب الشابة على إنستغرام في 9 أغسطس.

ليل تاي
أصبح الغموض يكتنف وفاة مغنية الراب المراهقة ليل تاي

ومع ذلك ، شكك المدير السابق لنجمة الراب الراحلة هاري تسانغ منذ ذلك الحين في “صحة” المنشور ، الذي لم يذكر سبب الوفاة.

قال تسانغ لموقع “ذا ديلي بيست“: “لقد كنت على اتصال بأفراد لديهم فهم عميق لوضع الأسرة”.

ليل تاي
تم الإعلان عن وفاة ليل تاي ، واسمها الحقيقي كلير هوب ، من قبل أحد أفراد الأسرة لم يذكر اسمه

وأضاف: “بالنظر إلى تعقيدات الظروف الحالية ، فأنا في مرحلة لا أستطيع فيها بشكل قاطع تأكيد أو رفض صحة البيان الذي أصدرته الأسرة”.

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ليل تاي
وبحسب ما ورد توفي الأخ الأكبر لمغنية الراب جيسون

لا دليل على وفاتها

كما ورد أن الشرطة لم تجد تسجيلاً بوفاتها أو وفاة شقيقها جيسون  في مكان ولادة ليل تاي في فانكوفر أو في لوس أنجلوس، حيث كانت تعيش مع والدتها.

كريس هوب ، والد ليل تاي ، رفض تأكيد وفاتها حين تم سؤاله عنها.

ليل تاي
هناك ادعاءات على الإنترنت تفيد بأن الأشقاء ما زالوا على قيد الحياة

وفقًا لـ “نيويورك بوست“، قال: “نعم ، لديك الشخص المناسب ، لكن ليس لدي أي تعليق في الوقت الحالي. أنا غير قادر على إبداء أي تعليق في الوقت الحالي. أنا آسف لا أستطيع.”

عندما سُئل عما إذا كان بإمكان شخص آخر تأكيد وفاة ابنته، رد: ” لا.. آسف ، لا يمكنني التعليق أو تقديم أي مساعدة لك – سأدعك تذهب فقط.”

هل تعرضت للإيذاء؟

كما عادت الشكوك حول تعرض ليل تاي للإيذاء على يد عائلتها ، بما في ذلك والدها ، إلى الظهور في أعقاب وفاتها المبلغ عنها.

ظهرت الاتهامات ضد والدها هوب بعد إنشاء صفحة ملف تعريف على صفحة GoFundMe التي أنشأها الأخ الأكبر للمراهقة ، جيسون.

ليل تاي
اشتهرت ليل تاي بإدلائها بملاحظات صريحة حول ثروتها وكثيراً ما استخدمت لغة مسيئة في سن مبكرة

وزعمت رسالة نُشرت على الموقع في ذلك الوقت أن هوب قد مُنح وصاية على تاي عندما كانت في الخامسة من عمرها.

اختفاء غامض

بصفتها مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ، اشتهرت بإبداء ملاحظات صريحة حول ثروتها وكثيراً ما استخدمت لغة مسيئة في سن مبكرة.

تفاخرت ليل تاي بأكثر من 3.3 مليون متابع على انستجرام.

ومع ذلك ، بدأت منشوراتها على الإنترنت تتضاءل بعد عام 2018 ، تاركةً متابعيها يتساءلون عن اختفائها.

حركة غامضة أخرى

في ذلك الوقت ، زُعم أن جيسون بدأ في نشر مزاعم علنية عن إساءة معاملة هوب ، لكن مديرها تسانغ نفى هذه المزاعم في ذلك الوقت.

في حركة غامضة أخرى ، يبدو أن السيرة الذاتية لـ ليل تاي على  يوتيوب قد تغيرت ، قبل أن يتم إعادتها مرة أخرى.

تم نشر لقطة شاشة على تويتر بواسطة  Conscape News.

ليل تاي
تم تغيير السيرة الذاتية لحساب ليل تاي على يوتيوب بعد إعلان وفاتها

إلى جانب صورة ليل تاي،  نصت رسالة: “أخبار صادمة: تؤكد ليل تاي أنها ليست ميتة من خلال تغيير سيرتها الذاتية على يوتيوب”.
“ثم عادت إلى وضعها السابق قائلة:” ​​ساعدوني “. أصبح هذا الموقف في الواقع مخيفًا للغاية.”

لسنا ميتان

منشور آخر على  تمت مشاركته على حساب اسمه Termanii زعم أيضًا أن النجمة وشقيقها “لم يموتا”.

نصها: “أنا وشقيقتي لسنا ميتان”.

جاء فيها أيضاً: “لم نتمكن من الوصول إلى الحساب. يريد آباؤنا أن يخرجونا من الإنترنت ، لكننا لن نبتعد. هذا هو حسابنا الجديد الآن”.

ليل تاي
رسالة تمت مشاركتها على انستجرام تقول “يجب على الجميع سماع الحقيقة”

وتابع: “إنهم ينشرون معلومات خاطئة لسنا أمواتًا. إنهم الوحيدون الذين حصلوا على حق الوصول إلى الحساب. لا تصدقوا ذلك.. أخذ آباؤنا كل شيء”.

وختم الحساب: “كل ما نطلبه هو مشاركة هذا المنشور في قصتك ومتابعة هذا الحساب. المزيد من التحديثات في غضون ساعات مزدوجة.”

المصدررصد وترجمة وتحرير وطن

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