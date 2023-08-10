وفاة سعد الهليل عضو فرقة رابح صقر بطريقة مأساوية

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وطن- أعلن الفنان السعودي رابح صقر، عن وفاة سعد الهليل، أحد أعضاء فرقته، وسط حزن الآلاف عليه بسبب الطريقة التي قضى بها.

ونعى الفنان السعودي رابح صقر، الشاب السعودي عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “إنا لله وإنا إليه راجعون..سعد الهليل في ذمة الله، الله يغفر له ويرحمه ويصبر أهله وذويه”.

اختناقاً بسبب حريق

وألغى رابح صقر، حفلته في عسير جنوب غرب السعودية، حزناً على وفاة سعد الهليل واحترامًا لمشاعر أسرته.

ولم يشر رابح صقر إلى سبب وفاة سعد الهليل في نعيه، لكن ناشطون أكدوا أنه توفي اختناقاً أثناء نومه، بعد اشتعال حريق في منزله.

بينما ذكر آخرون أن سبب وفاة الشاب، هو تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى. لكنه توفي هناك.

وسعد الهليل سعودي يبلغ من العمر 35 عاماً.

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أنغام وأحلام تنعيانه

ونعى هليل الراحل آلاف الناشطين عبر السوشيال ميديا، ومنهم الفنانة الإماراتية أحلام، والفنانة المصرية أنغام.

وكتبت أحلام: “اللهم اغفر لعبدك سعد، وارحمه، وأدخله جناتك.. اللهم عوّضه بشبابه عندك يارب العالمين، وصبّر أهله وذويه.. لاحول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعلّقت أنغام: “لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمه، ويغفر له، ويسكنه فسيح جنانه”.