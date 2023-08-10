مريم حسين تتجاوز المحظور بجلسة تصوير خاصة بمؤخرتها (شاهد)

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وطن- يبدو أن الفنانة المغربية مريم حسين، قد خضعت إلى تكبير مؤخرة، وأرادت أن تستعرضها بجلسة تصوير جديدة.

حيث نشرت مريم حسين صوراً ومقاطع عبر انستجرام، ركزت بها فقط على مؤخرتها بشكل ملحوظ.

الحياة جميلة

وكانت مريم حسين ترتدي توب كروب بنفسجي نصف بطن، مع بنطال أبيض منقوش يبرز مؤخرتها.

وكان الفيديو الذي نشرته الفنانة المغربية، عبارة عن استعراض فقط لمؤخرتها التي قامت بهزها وتحريكها.

وكتبت مريم في تعليقها: ” الحياة جميلة. اقضِ وقتًا مع نفسك واحتضن العزلة واكتشف ما يجلب لك السعادة”.

وتابعت في نصيحتها لمتابعيها: “انخرط في الأنشطة التي تجعلك سعيدًا وتجد السلام في السكون الداخلي. احتضن جمال الحياة والإمكانيات اللامحدودة التي تكمن في نفسك”.

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غادة عبدالرازق معجبة

والملفت للانتباه، أن الفنانة المصرية غادة عبدالرازق كانت أول المعجبين، والتي عبرت عن إعجابها بإيموجي مُحب.

وما يؤكد أن الفنانة المغربية تريد أن يرى متابعيها مؤخرتها، هو مقطع الفيديو البذيء وغير البريء، الذي نشرته أثناء حضورها مصارعة الثيران في إسبانيا.