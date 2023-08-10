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حياتنا

مريم حسين تتجاوز المحظور بجلسة تصوير خاصة بمؤخرتها (شاهد)

الفنانة المصرية غادة عبدالرازق كانت أول المعجبين بمريم حسين والتي عبرت عن إعجابها بإيموجي مُحب

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين تستعرض مؤخرتها بجلسة تصوير خاصة حرفياً (شاهد)
مريم حسين
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وطن- يبدو أن الفنانة المغربية مريم حسين، قد خضعت إلى تكبير مؤخرة، وأرادت أن تستعرضها بجلسة تصوير جديدة.

حيث نشرت مريم حسين صوراً ومقاطع عبر انستجرام، ركزت بها فقط على مؤخرتها بشكل ملحوظ.

مؤخرة مريم حسين
تقضي مريم وقتها في إسبانيا

الحياة جميلة

وكانت مريم حسين ترتدي توب كروب بنفسجي نصف بطن، مع بنطال أبيض منقوش يبرز مؤخرتها.

مؤخرة مريم حسين
ارتدت الفنانة المغربية ملابس جريئة
مؤخرة مريم حسين
انتقد البعض تصويرها على السرير

وكان الفيديو الذي نشرته الفنانة المغربية، عبارة عن استعراض فقط لمؤخرتها التي قامت بهزها وتحريكها.

وكتبت مريم في تعليقها: ” الحياة جميلة. اقضِ وقتًا مع نفسك واحتضن العزلة واكتشف ما يجلب لك السعادة”.

وتابعت في نصيحتها لمتابعيها: “انخرط في الأنشطة التي تجعلك سعيدًا وتجد السلام في السكون الداخلي. احتضن جمال الحياة والإمكانيات اللامحدودة التي تكمن في نفسك”.

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مؤخرة مريم حسين
حرصت الفنانة على إبراز مؤخرتها
مؤخرة مريم حسين
مريم حسين
مؤخرة مريم حسين
سخر المتابعون من طريقتها المستميتة لمشاهدة مؤخرتها

غادة عبدالرازق معجبة

والملفت للانتباه، أن الفنانة المصرية غادة عبدالرازق كانت أول المعجبين، والتي عبرت عن إعجابها بإيموجي مُحب.

وما يؤكد أن الفنانة المغربية تريد أن يرى متابعيها مؤخرتها، هو مقطع الفيديو البذيء وغير البريء، الذي نشرته أثناء حضورها مصارعة الثيران في إسبانيا.

 

المصدررصد ومتابعة وطن

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