الخميس, أغسطس 10, 2023
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مثلية جنسية وفضيحة طالبات في مدارس البنات بالسعودية.. فيديو صادم!

قوبل الفيديو بموجة من الاستياء في أوساط مرتادي "تويتر" الذين استنكروا ما وصلت إليه السعودية في ظل حكم محمد بن سلمان

كتب خالد الأحمد
مثلية جنسية وفضيحة طالبات في مدارس البنات بالسعودية
مثلية جنسية وفضيحة طالبات في مدارس البنات بالسعودية
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وطن- نشرت فتاة سعودية مقطع فيديو صادم فجر موجة جدل، لصديقاتها وهن يحاولن دعوتها لتصبح مثلية ” شاذة” مثلهن وتسير على نهجهم في أسلوب حياتهن.

وبدت ثلاث فتيات وهن يقتربن جسدياً من بعضهن بشكل مريب دون أن تُرى وجوههن، ويتحدثن عن صديقة لهن حول السناب ثم يقلن لإحداهن: “مرمم –مريوما- إمشي” وتقول لها أخرى “تفضلي.”

وأرفق الفيديو بتعليق: “ثروباك لصاحباتي يغصبوني أصير مثلية” وأرفقت التعليق بايموجي يمثل شارة المثليين” دون الإشارة إلى رفضها لهذه الدعوة أو قبولها.

المجاهرة بالمثلية الجنسية في السعودية

ويرى مراقبون أن الوضع غير الطبيعي الذي أصبحت عليه الشوارع السعودية من انحلال أخلاقي ورقص مختلط وعدم احترام لعادات وتقاليد الشعب السعودي المُحافظ، إنما هو نتيجة مباشرة لسياسات ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان منذ توليه السلطة في 2017.

وقوبل الفيديو الجديد بموجة من الاستياء في أوساط مرتادي موقع التدوين المصغر “تويتر“، الذين استنكروا ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في ظل حكم ولي العهد محمد بن سلمان، الذي شجع الفجور والفساد والانحلال الأخلاقي وشرع البلاد لانتشارها دون أي رادع أخلاقي أو قانوني.

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وعلقت صفحة باسم ” نفقات هيئة التفريط“:”في البداية كان الانحراف والانتكاس عن الفطرة مخفيا وينشر ضمن الافلام والمسلسلات دون الزام الناس به. لكن الشذوذ الجنسي أصبح اليوم ثقافة يجب إلزام الجميع بها”.

وعلق آخر :” كل شي خلاف الطبيعي هو شاذ، واصل الاجناس في كل المخلوقات والنباتات هي إما ذكر أو أنثى ولا يمكن أن تتلاقح وتتكاثر بطريقة أخرى غير بغير طريقة الجماع بين الذكر والأنثى”.

ودافع صاحب حساب “كينغ” عن الفتيات اللواتي يظهرن بالفيديو وقال “إنهم يتكلمن عن صبغة شعر وإضافة سناب.. فأين الشذوذ الجنسي بالفيديو في الموضوع”.

واستدرك : “هذا المقطع محاولة للإساءة إلى بنات السعودية”.

شذوذ في وضح النهار

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في، مايو الماضي، مقطع فيديو صادم لفتيات سعوديات مثليات يجاهرن بانحلالهن في الشارع العام وبوضح النهار دون خوف من عقاب أو محاسبة.

ووفق الفيديو المتداول بدت فتاة متبرجة دون حجاب وظهر وشم على يدها اليسرى وترتدي بنطالاً ضيقاً وتقوم بإشعال سيجارة كانت بيدها.

وأظهر المقطع أيضاً لحظة قيام الفتاة باحتضان صديقتها وتقبيلها بحميمية، حيث ظهرت مسترجلة وقد قصرت شعر رأسها وارتدت “هوت شورت” قصير جداً كشف عن فخذيها.

وبعد صعودهن إلى سيارة ترى الفتيات وهن يتبادلن ألفاظاً بذيئة في حين ظهرت ثالثة تقود السيارة وهي ترتدي حمالة صدر فقط.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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